التشكيل المتوقع لمباراة تشيلسي ضد فلومينينسي بنصف نهائي مونديال الأندية

تشهد بطولة كأس العالم للأندية 2025، مواجهة قوية تجمع فريق تشيلسي ضد فلومينينسي ، ضمن منافسات نصف نهائي البطولة المقامة بالولايات المتحدة الأمريكية.

يسعي كل فريق لتحقيق الفوز خلال مواجهة نصف نهائي البطولة بحثا عن التتويج بلقب مونديال الأندية وقد تأهل فلومينينسي لهذا الدور عبر الفوز علي نظيره فريق الهلال السعودي بينما تأهل تشيلسي عبر تجاوز عقبة بالميراس البرازيلي.

موعد قمة تشيلسي أمام فلومينينسي

المواجهة القوية التي تجمع فريق تشيلسي ضد نظيره فلومينينسي، ضمن منافسات دورنصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2025 المقامة بالولايات المتحدة الأمريكية، تنطلق فى تمام العاشرة من مساء الثلاثاء المقبل 8 يوليو الجارى، بتوقيت القاهرة.

تشيلسي ضد فلومينينسي

مشاهدة قمة تشيلسي ضد فلومينينسي

يتم نقل أحداث قمة فريق تشيلسي ضد فلومينينسي، ضمن منافسات دور نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2025 المقامة بالولايات المتحدة الأمريكية، على الهواء مباشرة عبرمنصة «DAZN» الناقلة حصريًا لمباريات كأس العالم للأندية 2025.

التشكيل المتوقع لـ تشيلسي ضد فلومينينسي

يرصد الموجز، التشكيل المتوقع لفريق تشيلسي ضد فلومينينسي ويأتي كالتالي..

حراسة المرمى: سانشيز

خط الدفاع: جوستو - تشالوباه - كولويل - كوكوريلا.

خط الوسط: جيمس - إنزو - نكونكو.

خط الهجوم: بالمر - ديلاب - نيتو.

التشكيل المتوقع لـ فلومينينسي ضد تشيلسي

حراسة المرمى: فابيو.

خط الدفاع: صموئيل كزافييه، تياجو سيلفا، خوان فريتس، جبريل فوينتيس.

خط الوسط: ماتيوس مارتينيلي، هيركوليس، جون آرياس، نونوتو.

خط الهجوم: أجوستين كانوبيو، خيرمان كانو.

يشارك في بطولة كأس العالم للأندية هذا العام 32 فريق مقسمة إلى 8 مجموعات تضم كلا منها 4 فرق، بينما سيتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى دور الـ 16، حيث ستُلعب المباريات بنظام الإقصاء المباشر حتى النهائي.

ويتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة إلى دور الـ 16 في البطولة، الذي يقام بنظام الأدوار الإقصائية حتى المباراة النهائية للمسابقة، التي تقام على ملعب "ميتلايف" بولاية "نيوجيرسي" في 13 يوليو المقبل.

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