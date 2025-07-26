موجز لأهم الأخبار المحلية والعالمية اليوم السبت الموافق 26 يوليو 2025

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🔹السيسي يرحّب باعتزام فرنسا الاعتراف بدولة فلسطين

تلقى الرئيس السيسي اتصالًا من الرئيس الفرنسي ماكرون، أعرب خلاله عن ترحيبه بعزم فرنسا الاعتراف رسميًا بدولة فلسطين، مؤكدًا أهمية الخطوة. وتناول الاتصال أيضًا سبل تعزيز التعاون الثنائي.

🔹 إنجاز لافت من أصحاب البصيرة:

الطالب محمد أحمد حسن، الكفيف الذي أمّ المصلين في الجامع الأزهر خلال رمضان، يحقق 86% في الشهادة الثانوية الأزهرية (القسم الأدبي)، بعد رحلة علمية متميزة داخل معاهد الأزهر الشريف.

🔹 ثورة في عالم الطب:

علماء يطوّرون تقنية جديدة لتوصيل اللقاحات بدون استخدام الإبر، مستفيدين من خيوط الأسنان الطبية المتخصصة، وفقًا لما كشفه موقع Medical Express.

🔹 ظهور نتيجة الثانوية الأزهرية:

مشيخة الأزهر تتيح الآن نتيجة الشهادة الثانوية للعام 2024–2025 عبر الرقم القومي من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية.

🔹 صفقة رحيل وسام أبو علي:

المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي يجتاز الكشف الطبي مع نادي كولومبوس الأمريكي تمهيدًا لانضمامه الرسمي ورحيله عن النادي الأهلي خلال ساعات.

🔹 انطلاق مكتب التنسيق من قلب القاهرة:

وزير التعليم العالي د. أيمن عاشور يؤكد جاهزية مكتب التنسيق الرئيسى بجامعة القاهرة، استعدادًا لاستقبال طلاب الثانوية العامة.

🔹 ميلان يتفوق على ليفربول وديًا:

في مواجهة مثيرة، تغلب نادي ميلان الإيطالي على ليفربول بنتيجة 4-2 ضمن تحضيرات الموسم الجديد، في لقاء أقيم بهونج كونج.

🔹 تكريم أوائل الثانوية العامة:

وزير التعليم محمد عبد اللطيف يكرم أوائل الثانوية العامة بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مشيدًا بتفوقهم واعتبارهم "فخرًا للدولة".

🔹 تحذير من طقس شديد الحرارة:

الأرصاد الجوية: القاهرة تسجل 40 درجة مئوية في الظل، ودرجة الحرارة المحسوسة 43.. وتحذيرات للمواطنين من التعرض المباشر للشمس.

🔹 بعثة الأهلي تبدأ رحلة العودة من تونس:

فريق الأهلي يغادر طبرقة التونسية متوجهًا إلى العاصمة تمهيدًا للعودة إلى القاهرة، بعد انتهاء معسكر الإعداد الخارجي استعدادًا للموسم الجديد.

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