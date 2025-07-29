الكهرباء ترد على عودة انقطاع التيار بجزيرة الدهب.. الانتهاء من الأعمال بالمحطة اليوم

الكهرباء ترد على عودة انقطاع التيار بجزيرة الدهب.. عادت محطة محولات كهرباء جزيرة الذهب التابعة للشركة المصرية لنقل الكهرباء للتوقف الكامل عن الخدمة مرة أخرى، بعد مرور أكثر من 48 ساعة على أزمة انقطاع الكهرباء ومياه الشرب بمناطق: "الهرم، وفيصل، والعمرانية، والجيزة، وأبو النمرس".

توقفت المحطة عن الخدمة مرة أخرى نتيجة تكرار العطل ذاته في كابل الجهد العالي "66 ك.ف" بمنطقة ساقية مكي.

وبدورها، أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه فى ساعة متأخرة من مساء امس الاثنين، حدث فصل للكابلين ، 1 و 2 فنون / جزيرة الدهب جهد 66 كيلو فولت.

الكهرباء ترد على عودة انقطاع التيار بجزيرة الدهب

الموجز يستعرض التفاصيل حيث أشارت الوزارة إلى أنه تم الدفع بـ 60 مولد متنقل وتوصيل الكابل 1 وتأمين التغذية الكهربائية لكافة المرافق الحيوية والاستراتيجية بالمنطقة فى نطاق المحطة، هذا وتعمل فرق الطوارئ حاليا على اعادة توصيل الكابل 2 لتعود المحطة للعمل بكامل سعتها

سيتم الانتهاء مساء اليوم من الاعمال الجارية

وكشفت وزارة الكهرباء بأنه سيتم الانتهاء مساء اليوم من الاعمال الجارية على مدار اليومين الماضيين لمد وتوصيل مصدر تغذية اضافى لمحطة المحولات التى تغذي المنطقة للقضاء على المشكلة وضمان عدم تكرارها

وتتواصل شكاوى المواطنين في عدد من أحياء محافظة الجيزة بسبب استمرار أزمة انقطاع مياه الشرب لساعات طويلة أو وصولها بضغط ضعيف، بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير،.

وشهدت محافظة الجيزة، بعد عودة التيار الكهربائي والمياه، انقطاعهم مجددًا في عدد من المناطق، وذلك وسط غياب أي بيان رسمي من شركة مياه الشرب يوضح أسباب الأزمة أو موعد عودتها بشكل طبيعي.

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