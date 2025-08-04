في مثل هذا اليوم 5 أغسطس.. تلغراف يعبر المحيط ووداع لنجوم في سماء الفن

في مثل هذا اليوم من كل عام، تحمل أحداثًا لا تُنسى، جمعت بين إشراقة الاكتشافات التكنولوجية وفقدان رموز فنية صنعت البهجة في قلوب الملايين.



يأتي 5 أغسطس حاملًا معه ذكرى مدّ أول خط تلغراف يربط ضفتي العالم، كما يوافق هذا اليوم رحيل ثلاثة من نجوم الفن المصري: مصطفى متولي، خليل مرسي، وميرنا المهندس، الذين تركوا إرثًا إبداعيًا لا يُمحى.

أبرز الأحداث التاريخية عبر التاريخ:

1858 | مدّ أول خط تلغراف عبر المحيط الأطلسي

إنجاز تاريخي غيّر وجه الاتصالات العالمية، بدأ مع اختراع صمويل مورس لجهاز التلغراف، وصولًا إلى تطور نقل الرسائل الكهربائية عبر آلاف الكيلومترات.

1919 | اندلاع الثورة التركية بقيادة مصطفى كمال

انطلقت شرارة التحرر من الحكم العثماني، والتي تُوجت بتأسيس الجمهورية التركية عام 1923.

1962 | وفاة مارلين مونرو في ظروف غامضة

أيقونة هوليوود وُجدت جثة هامدة في شقتها، ولا تزال نظريات انتحارها أو اغتيالها تثير الجدل حتى اليوم.

1966 | إسبانيا تمنع تحليق الطائرات البريطانية فوق أراضيها

تصعيد دبلوماسي بسبب النزاع حول منطقة جبل طارق.

2009 | أحمدي نجاد يؤدي اليمين لفترة رئاسية ثانية بإيران

بعد انتخابات مثيرة للجدل، بدأ فترة رئاسية جديدة وسط احتجاجات داخلية واسعة.

2010 | حادثة منجم تشيلي: 33 عاملًا تحت الأرض

حادث مأساوي احتجز فيه عمال المنجم في عمق الأرض لأكثر من شهرين قبل إنقاذهم بمعجزة بشرية.

2015 | العثور على حطام الطائرة الماليزية المفقودة

بعد أكثر من عام على اختفائها، ظهرت أولى الأدلة على سواحل جزيرة لا ريونيون.

2016 | احتجاجات دامية في إثيوبيا

مقتل العشرات في مظاهرات ضد الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان.

2019 | الهند تلغي الحكم الذاتي لإقليم كشمير

قرار هزّ المنطقة سياسيًا وأثار ردود فعل دولية غاضبة، أبرزها من باكستان.

مواليد مميزون في 5 أغسطس:

1930 | نيل آرمسترونغ

أول إنسان يطأ سطح القمر، وقائد رحلة أبولو 11 التاريخية.

1972 | لقاء سويدان

ممثلة مصرية ذات أصول لبنانية، تميزت بأدوار درامية مؤثرة في التلفزيون والمسرح.

رحيل نجوم الفن في مثل هذا اليوم:

2000 | مصطفى متولي

الفنان الذي أحبّه الجمهور في أدوار متنوعة بين الكوميديا والدراما، أشهرها "سلام يا صاحبي" و"لن أعيش في جلباب أبي"، ورحل عن عالمنا إثر أزمة قلبية مفاجئة عن عمر 51 عامًا.

2014 | خليل مرسي

ممثل قدير جمع بين المسرح والدراما، توفي إثر أزمة صحية عن عمر 67 عامًا.

2015 | ميرنا المهندس

الفنانة الشابة التي بدأت مسيرتها منذ الطفولة، واجهت مرضًا مزمنًا بشجاعة، وقدّمت أعمالًا لامست القلوب، ورحلت عن عمر 39 عامًا.

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