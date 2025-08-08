رخصة تعلية الأدوار 2025 في مصر.. الشروط والإجراءات القانونية وخطوات استخراج التصريح

في ظل تطبيق منظومة البناء الجديدة في مصر، يتساءل الكثير من المواطنين عن إمكانية تعلية الأدوار في المباني القائمة، والإجراءات القانونية المطلوبة لاستخراج رخصة تعلية الأدوار 2025، وتأتي هذه الخطوة كجزء من التنظيم العمراني الذي تسعى الدولة لتحقيقه، بما يحافظ على السلامة الإنشائية ويمنع التكدس العشوائي، وفي هذا التقرير يستعرض موقع الموجز شروط تعلية الأدوار، عدد الطوابق المسموح بتعليتها، وكيفية الحصول على الترخيص.

ما هي رخصة تعلية الأدوار؟

رخصة تعلية الأدوار هي تصريح رسمي يصدر من الجهة الإدارية المختصة (الحي أو المدينة)، يتيح لصاحب العقار بناء طابق أو أكثر فوق المبنى القائم، بشرط استيفاء الشروط الهندسية والتنظيمية التي تضمن سلامة المبنى وعدم الإضرار بالمجاورين.

شروط استخراج رخصة تعلية الأدوار 2025



للحصول على رخصة تعلية الأدوار، يجب توفر الشروط التالية:

عدم تجاوز الحد الأقصى للارتفاع المسموح به في الشارع وفقًا لعرضه (مثال: الأرضي + 3 أدوار في شارع عرضه 8 إلى 12 مترًا).

السلامة الإنشائية للمبنى، ويشترط تقديم تقرير هندسي معتمد يثبت قدرة المبنى على تحمل الأدوار الإضافية.

ألا يكون العقار مخالفًا أو صادر بشأنه قرار إزالة أو وقف أعمال.

الحصول على موافقة اتحاد الشاغلين أو السكان (إذا كان المبنى مشتركًا).

توافر مساحة ركن للسيارات (الجراج) حسب عدد الوحدات السكنية الجديدة المضافة.

التزام التصميم الجديد بالاشتراطات البنائية للمنطقة.

ألا يكون المبنى ضمن المناطق المحظور فيها التعلية (كمناطق الحظر الجوي أو الأثرية أو الحرم المائي).

خطوات استخراج رخصة البناء 2025.. دليل التقديم للحصول على تصريح رسمي



4 أكتوبر.. الحكم فى عدم دستورية عقوبة مخالفة البناء بدون ترخيص

كم يستغرق استخراج رخصة البناء 2025؟.. الشروط والمستندات المطلوبة

كل ما تريد معرفته عن تراخيص البناء في مصر 2025 بعد إلغاء الاشتراطات

خطوات استخراج رخصة تعلية الأدوار



التوجه إلى المركز التكنولوجي أو الحي التابع له العقار.

تقديم طلب رسمي بتعلية الأدوار باسم المالك أو من ينوب عنه.

إرفاق المستندات المطلوبة وتشمل:

صورة بطاقة الرقم القومي.

صورة عقد الملكية أو الحيازة.

ترخيص البناء الأصلي إن وُجد.

تقرير استشاري معتمد يثبت السلامة الإنشائية.

تصميم هندسي محدث للأدوار المزمع تعليتها.

دراسة الطلب من قبل اللجنة الفنية المختصة في الحي.

المعاينة الميدانية من مهندسي الحي أو الجهاز الفني.

دفع رسوم الترخيص المقررة حسب المساحة وعدد الأدوار.

استلام رخصة التعلية الرسمية والشروع في التنفيذ.



العقوبات في حالة التعلية بدون ترخيص



إصدار قرار إزالة فورية للأدوار المخالفة.

غرامات مالية قد تصل إلى 1،000 جنيه للمتر المخالف.

وقف التعامل على العقار في الجهات الحكومية.

إمكانية إحالة المخالف إلى النيابة الإدارية في حال الضرر بالمباني المجاورة أو الأرواح.



نصائح قبل البدء في إجراءات التعلية



تأكد من سلامة المبنى من الناحية الهندسية أولًا.

راجع اشتراطات منطقتك من إدارة التنظيم في الحي.

لا تبدأ أي أعمال تعلية قبل صدور الترخيص النهائي تجنبًا للعقوبات.

استعِن بمكتب هندسي معتمد لتقديم الرسومات والتقارير المطلوبة.

اقرأ أيضًا:

مناقشات ساخنة داخل "إسكان النواب"حول الإيجار القديم: مطالبات بإعادة التوازن بين المالك والمستأجر



ماذا قال محافظ الجيزة عن تعديلات قانون الإيجار القديم 2025 بجلسة البرلمان ؟