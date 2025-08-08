قرار جديد بشأن البلوجر محمد أوتاكا طليق هدير عبدالرازق

التحفظ على المضبوطات وعرض أوتاكا على الطب الشرعي

أصدرت جهات التحقيق قرارًا بالتحفظ على المضبوطات التي عُثر عليها بحوزة البلوجر محمد أوتاكا، طليق البلوجر هدير عبدالرازق، والمتهم في قضايا تتعلق بـ حيازة مواد مخدرة ونشر مقاطع فيديو وصفت بـ"المخلة بالحياء" على مواقع التواصل الاجتماعي،

كما قررت الجهات المختصة عرض المتهم على الطب الشرعي لفحصه وبيان ما إذا كان قد تعاطى مواد مخدرة، مع حبسه احتياطيًا لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، ويستعرض الموجز التفاصيل.

تفاصيل القبض على محمد أوتاكا

وأوضحت وزارة الداخلية في بيان رسمي أن القبض على "أوتاكا" جاء بعد رصد مقاطع فيديو نشرها عبر منصات التواصل الاجتماعي، تضمنت ألفاظًا وإيحاءات خادشة تمثل تجاوزًا على القيم والعادات والآداب العامة، وأضاف البيان أنه عقب استصدار إذن من النيابة العامة، تم ضبطه داخل محل إقامته في منطقة الشروق بالقاهرة، وبحوزته كمية من مخدري الحشيش والكوكايين.

اعترافات المتهم أمام جهات التحقيق

أفادت التحقيقات بأن المتهم اعترف بحيازته للمواد المخدرة بهدف الاتجار، إضافة إلى إقراره بنشر المقاطع المصورة المثيرة للجدل لزيادة نسب المشاهدات على صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعي، مما يحقق له عوائد مالية من الإعلانات والمحتوى الترويجي.

إجراءات قانونية مشددة

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم، مع استكمال التحقيقات التي قد تكشف عن متورطين آخرين في القضية، خاصة وأنها تأتي ضمن حملة أوسع لملاحقة المحتوى غير الأخلاقي على منصات التواصل الاجتماعي.

خلفية القضية

وتأتي هذه التطورات بعد أيام من حجز قضية البلوجر هدير عبدالرازق – طليقة أوتاكا – للحكم في 9 سبتمبر المقبل مع إخلاء سبيلها على ذمة قضية أخرى، ما جعل اسم الثنائي يتصدر قوائم البحث ومنصات التواصل.

