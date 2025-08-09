موعد مباراة الأهلي ضد مودرن سبورت اليوم في الدوري و القنوات الناقلة

عشاق الكرة المصرية، يترقبون قمة فريق الأهلي ضد نظيره فريق مودرن سبورت في بداية مشواره ببطولة الدوري المصري للموسم الجديد 2025-2026، والمقررة مساء اليوم السبت، باستاد القاهرة الدولي.

وقد اختتم فريق الأهلي استعداداته لانطلاق مشواره ببطولة الدوري بخوض وديتين مساء الأحد حيث فازعلى منتخب مصر للشباب بهدف نظيف أحرزه نيتس جراديشار، بينما تعادل الفريق أمام بتروجت بنتيجة 2-2 في الودية الثانية.

مشاهدة قمة الأهلي ضد مودرن سبورت

يمكنك متابعة قمة الأهلي ضد نظيره مودرن سبورت مساء اليوم السبت فى الدوري المصري، عبر قناة مودرن سبورت مع وجود ستوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

موعد قمة الأهلي ضد مودرن سبورت

مباراة الأهلي ضد مودرن سبورت المقررة بينهما في الجولة الأولي ببطولة الدوري المصري للموسم الجديد 2025-2026، تنطلق في التاسعة مساء اليوم السبت الموافق 9 من شهر أغسطس الجاري.

الاهلي ضد مودرن سبورت

تشكيل الأهلي المتوقع ضد مودرن سبورت

من المتوقع أن يشهد تشكيل الأهلي ضد مودرن سبورت مشاركة العناصر التالية..

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع:أشرف داري - بيكهام - محمد هاني - كريم فؤاد

خط الوسط: أليو ديانج - محمد علي بن رمضان -أفشة

خط الهجوم: أحمد مصطفى زيزو - محمود حسن تريزيجيه - محمد شريف

قائمة الأهلي للموسم الجديد

يرصد الموجز، قائمة الأهلي للموسم الجديد 2025-2026 وتضم..

وتضم قائمة الأهلي كل من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - محمد سيحا- مصطفي مخلوف

خط الدفاع: ياسين مرعي - ياسر إبراهيم - محمد هاني - أشرف داري - محمد شكري - عمر كمال عبد الواحد - مصطفى العش - كريم فؤاد -بيكهام - أحمد عابدين

خط الوسط: أحمد رضا - أليو ديانج - أحمد مصطفى زيزو - مروان عطية - إمام عاشور-محمود حسن تريزيجيه - محمد علي بن رمضان - طاهر محمد طاهر - محمد مجدي أفشة - حسين الشحات -أحمد نبيل كوكا - محمد عبد الله.

خط الهجوم: أشرف بن شرقي - محمد شريف - نيتيس جراديشار - حمزة عبد الكريم.

