موعد مباراة الأهلي ضد فاركو في الدوري و القنوات الناقلة

يترقب عشاق الكرة المصرية، مباراة فريق الأهلي ضد نظيره فريق فاركو في الجولة الثانية ببطولة الدوري المصري للموسم الجديد 2025-2026، والمقررة مساء الجمعة المقبل، باستاد القاهرة الدولي.

وقد استهل فريق الأهلي مشواره ببطولة الدوري بالتعادل أمام مودرن سبورت 2-2 في الجولة الأولي، ويسعي الفريق لتحقيق الفوز أمام فاركو لإرضاء جماهيره خاصة في ظل الصفقات الكبيرة التي ضمها الفريق هذا الموسم.

مشاهدة قمة الأهلي ضد فاركو

يمكنك متابعة قمة الأهلي ضد نظيره فاركو مساء الجمعة المقبل فى الدوري المصري، عبر قناة مودرن سبورت مع وجود ستوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

موعد قمة الأهلي ضد فاركو

مباراة الأهلي ضد فاركو المقررة بينهما في الجولة الثانية ببطولة الدوري المصري للموسم الجديد 2025-2026، تنطلق في التاسعة مساء الجمعة المقبل الموافق 15 من شهر أغسطس الجاري.

الأهلي ضد فاركو

تشكيل الأهلي المتوقع ضد فاركو

من المتوقع أن يشهد تشكيل الأهلي ضد فاركو مشاركة العناصر التالية..

حراسة المرمى: مصطفي شوبير

خط الدفاع: ياسر إبراهيم - ياسين مرعي - محمد هاني - كريم فؤاد

خط الوسط: أحمد رضا - محمد علي بن رمضان - أفشة

خط الهجوم: أحمد مصطفى زيزو - محمود حسن تريزيجيه - محمد شريف

قائمة الأهلي للموسم الجديد

يرصد الموجز، قائمة الأهلي للموسم الجديد 2025-2026 وتضم..

وتضم قائمة الأهلي كل من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - محمد سيحا- مصطفي مخلوف

خط الدفاع: ياسين مرعي - ياسر إبراهيم - محمد هاني - أشرف داري - محمد شكري - عمر كمال عبد الواحد - مصطفى العش - كريم فؤاد -بيكهام - أحمد عابدين

خط الوسط: أحمد رضا - أليو ديانج - أحمد مصطفى زيزو - مروان عطية - إمام عاشور-محمود حسن تريزيجيه - محمد علي بن رمضان - طاهر محمد طاهر - محمد مجدي أفشة - حسين الشحات -أحمد نبيل كوكا - محمد عبد الله.

خط الهجوم: أشرف بن شرقي - محمد شريف - نيتيس جراديشار - حمزة عبد الكريم.

