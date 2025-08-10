روساتوم: كازاخستان وروسيا تطلقان مشروع إنشاء أول محطة نووية عالية القدرة

مشروع إنشاء أول محطة نووية عالية القدرة.. أعلنت شركة روساتوم الروسية والمسئولة عن بناء محطة الضبعة النووية بمحافظة مرسى مطروح، أنه في خطوة وُصفت بأنها بداية فصل جديد في تاريخ الطاقة بكازاخستان، انطلقت في قرية أولكن، بإقليم ألماتي، الأعمال الاستكشافية الهندسية لإنشاء محطة نووية عالية القدرة، هي الأولى من نوعها في العصر الحديث للبلاد.

وأشارت روساتوم إلى أن المشروع الذي يجمع بين الخبرة الروسية والتطلعات الكازاخستانية، يُنفذ وفق أعلى المعايير الدولية للسلامة والجودة، ويهدف إلى ضمان أمن الطاقة ودفع عجلة التنمية الاقتصادية لعقود قادمة.

الموجز ينقل تفاصيل مشروع إنشاء أول محطة نووية عالية القدرة، إذ بدأ خبراء "روساتوم" بحفر أول بئر استكشافية وأخذ عينات من التربة، لدراسة الاستقرار الزلزالي والخصائص الهيدروجيولوجية والبيئية للموقع، ومن المقرر تنفيذ ما لا يقل عن 50 بئراً بعمق يتراوح بين 30 و120 متراً، قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن الموقع الدقيق للمحطة.

وتعد هذه المرحلة حجر الأساس لسلامة وكفاءة المشروع، حيث تخضع المنطقة لدراسة شاملة تضمن التوافق مع المعايير الوطنية والدولية، والحد من المخاطر البيئية والتكنولوجية، ووضع أساس متين لتصميم المحطة.

وفي هذا الصدد، قال أليكسي ليخاتشوف، المدير العام لشركة "روساتوم" :"إن بدء الاعمال الاستكشافية الهندسية في أولكن يمثل الخطوة الأولى نحو إنشاء أول محطة نووية عالية القدرة في التاريخ الحديث لكازاخستان، ونركز في هذه المرحلة على دراسة دقيقة للموقع لضمان ملاءمته الكاملة للمحطة المستقبلية، كما ان روساتوم على استعداد لتوظيف خبرتها المتراكمة لتنفيذ هذا المشروع الاستراتيجي المهم لتنمية كازاخستان".

من جانبه أكد ألماسادام ساتكالييف رئيس وكالة الطاقة الذرية لكازاخستان قائلًا:"اليوم نخطو الخطوة الأولى، لكنها خطوة تحدد مسار كازاخستان نحو تأسيس قطاع عالي التقنية جديد لخدمة اقتصادها الوطني، ونحن واثقون أن هذه المحطة النووية ستمنح دفعة قوية لتنمية المنطقة، بدءاً من إنشاء بنية تحتية حديثة ووصولاً إلى مدارس ورياض أطفال ومرافق اجتماعية جديدة، وإنه خيار استراتيجي لكازاخستان ومحرك للنمو الاقتصادي الإقليمي والوطني على المدى الطويل".

ومن المقرر أن تعتمد المحطة المستقبلية على مفاعلات VVER-1200 مفاعلات ماء مضغوط بقدرة كهربائية 1200 ميجاوات من الجيل الثالث+، والتي تلبي أعلى معايير السلامة الدولية، وتُستخدم بالفعل في محطات عاملة أو قيد الإنشاء في روسيا وبيلاروس وتركيا وبنجلاديش ومصر والصين، ويبلغ العمر التشغيلي للمفاعل 60 عاماً، مع إمكانية تمديده 20 عاماً إضافية.

وخلال الحفل، وجه موظفو محطات الطاقة النووية في لينينغراد، أكويو (تركيا)، بيلاروس، باكش-2 (المجر)، وروبّور (بنجلاديش)، التي تعمل او تحت الانشاء VVER-1200، رسائل دعم لأهالي أولكن، متمنين النجاح للمشروع ومؤكدين أهمية الطاقة النووية في تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمنطقة.

علمًا أن منتدى سان بطرسبرج الاقتصادي الدولي كان في يونيو 2025 قد شهد اعتماد "خارطة طريق استرشادية" لمشروع إنشاء المحطة النووية بين "روساتوم" ووكالة الطاقة الذرية في جمهورية كازاخستان، تضمنت مراحل التعاون الرئيسية: تنفيذ الاستكشافات الهندسية، إعداد وثائق التصميم، وتوقيع عقد (الهندسة، المشتريات، والإنشاءات)، وفي إطار التعاون الثنائي، تم كذلك توقيع اتفاقية إطارية بين شركة "محطات الطاقة النووية الكازاخية" وشركة "أتوم ستروي إكسبورت" (الذراع الهندسي لروساتوم)، تحدد المبادئ الأساسية للشراكة في تنفيذ المشروع بمنطقة جامبيل في إقليم ألماتي.

ويأتي تنفيذ مشروع المحطة النووية في إطار الاتفاقيات الموقعة بين كازاخستان وروسيا للتعاون في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، ويهدف المشروع إلى ضمان أمن الطاقة في كازاخستان على المدى الطويل، وتطوير البنية التحتية النووية الوطنية، ودعم جهود خفض البصمة الكربونية للبلاد.

والجدير بالذكر ان تجربة كازاخستان مع الطاقة النووية تعود إلى مفاعل BN-350 في مدينة أكتاو (إقليم مانغستاو)، الذي عمل من عام 1972 حتى 1999، وكان يضم أحد أكبر مجمعات تحلية مياه البحر في العالم إلى جانب توليد الكهرباء. ويجري حالياً إيقاف تشغيل هذا المفاعل، وفي يونيو 2025، تم اختيار "روساتوم" لقيادة تحالف دولي لتنفيذ مشروع المحطة النووية في كازاخستان

