انطلاق حجز وحدات "سكن لكل المصريين 7 " بمدينة 6 أكتوبر

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن بدء فتح باب الحجز لوحدات مشروع

«سكن لكل المصريين 7» بمدينة 6 أكتوبر، اعتبارًا من اليوم الأحد 10 أغسطس 2025، وذلك لمتوسطي ومحدودي الدخل ضمن المرحلة الثانية من المشروع.

كل ما تريد معرفته عن شقق «سكن لكل المصريين 7»

خطوات حجز الوحدات إلكترونيًا

التقديم بأسبقية الحجز عبر موقع صندوق الإسكان الاجتماعي

يتم الحجز إلكترونيًا من خلال الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، باتباع الخطوات التالية:

1. الدخول على الموقع الرسمي للصندوق.

2. الضغط على «دخول مستخدم حالي» وتسجيل البيانات.

3. اختيار «طلباتي» من القائمة أعلى الصفحة.

4. الضغط على حجز الوحدة من الجدول المرفق.

5. البحث عن كود الحجز للوحدة المطلوبة.

6. تأكيد الاختيار حتى ظهور رسالة «تم الاختيار بنجاح».

شروط التقديم في «سكن لكل المصريين 7»

لضمان القبول في المشروع، يشترط ما يلي:

أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

عدم امتلاك أي نشاط تجاري أو سجل صناعي.

ألا يزيد الدخل الشهري عن:

12 ألف جنيه للفرد.

15 ألف جنيه للأسرة من محدودي الدخل.

25 ألف جنيه للأسرة من متوسطي الدخل.

ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عامًا.

عدم الاستفادة السابقة من أي دعم إسكان اجتماعي.

المستندات المطلوبة للتقديم

على المتقدم تجهيز الأوراق التالية:

صورة بطاقة الرقم القومي سارية للمتقدم وزوجه/زوجته.

إيصال مرافق حديث (كهرباء – غاز – مياه).

شهادات ميلاد الأبناء (إن وُجدوا).

قسيمة الزواج أو الطلاق أو شهادة الوفاة.

مفردات مرتب أو شهادة دخل موثقة من محاسب قانوني.

