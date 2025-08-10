siteName
فتاوى وأحكام

المولد النبوي 2025 .. موعد الإجازة والمناسبات المتبقية هذا العام

إجازة المولد النبوي
إجازة المولد النبوي

أعلن معهد البحوث الفلكية أن المولد النبوي الشريف لعام 2025 سيوافق الخميس 4 سبتمبر 2025، الموافق 12 ربيع الأول 1447 هـ، وهو التاريخ المنتظر للإجازة الرسمية التي يقرها مجلس الوزراء خلال الفترة المقبلة ، ويرصد الموجز التفاصيل. 

مدة إجازة المولد النبوي

من المتوقع أن تمتد إجازة المولد النبوي لثلاثة أيام متتالية، نظرًا لتزامنها مع عطلة نهاية الأسبوع:

الخميس 4 سبتمبر: إجازة المولد النبوي

الجمعة 5 سبتمبر: عطلة أسبوعية

السبت 6 سبتمبر: عطلة أسبوعية

الإجازات الرسمية المتبقية في 2025

بعد إجازة المولد النبوي، لم يتبقَّ من العام سوى إجازة عيد القوات المسلحة، المقررة يوم الإثنين 6 أكتوبر 2025، مع توقع ترحيلها إلى الخميس 9 أكتوبر 2025 وفق السياسة المعتادة للحكومة.

الاحتفالات والمظاهر الشعبية

يحظى المولد النبوي الشريف بمكانة خاصة لدى المصريين، حيث تمتزج الأجواء الروحانية بالاحتفالات الشعبية. وتشمل الفعاليات حلقات الذكر، والإنشاد الديني، واستعراض السيرة النبوية، إضافةً إلى الابتهالات والمدائح التي تبعث مشاعر المحبة والتقدير للنبي ﷺ.

فتوى دار الإفتاء حول الاحتفال

أكدت دار الإفتاء المصرية أن الاحتفال بالمولد النبوي الشريف مستحب شرعًا وله أصل في الكتاب والسنة، موضحة أن المظاهر المشروعة للاحتفال تشمل الذكر، الإنشاد، الصيام، القيام، وإطعام الطعام، باعتبارها طرقًا للتعبير عن الفرح بقدوم النبي ﷺ ونشر قيمه النبيلة.

عادات متوارثة في الشارع المصري

من أبرز مظاهر الاحتفال الشعبية شراء حلاوة المولد وتوزيعها كهدايا بين الأهل والأصدقاء، إلى جانب إقامة الاحتفالات في المساجد والمراكز الثقافية بمختلف المحافظات.

 

