محمد صبحي يغادر العناية المركزة بعد تحسن حالته الصحية.. والفنانون يطمئنون عليه

تحسن ملحوظ في حالة الفنان الكبير

شهدت الساعات الماضية تطورًا إيجابيًا في الحالة الصحية للفنان القدير محمد صبحي، حيث أعلن مصدر مقرب منه عن خروجه من غرفة العناية المركزة التي كان يتلقى بها العلاج منذ عدة أيام، وانتقاله إلى غرفة خاصة داخل أحد المستشفيات بمدينة السادس من أكتوبر، ويرصد الموجز التفاصيل.



وأكد المصدر أن الحالة الصحية لصبحي كانت غير مستقرة خلال الأيام السابقة، ما استدعى خضوعه لفحوصات طبية دقيقة بإشراف فريق من الأطباء المتخصصين، الذين قرروا إيداعه العناية المركزة حتى تستقر حالته.

منع الزيارة قبل الاستقرار

وأوضح المصدر أن إدارة المستشفى منعت الزيارة عن الفنان محمد صبحي طوال فترة تواجده في العناية المركزة، حفاظًا على صحته ومنعًا للإرهاق، خاصة في ظل حاجته إلى الراحة التامة.

وبعد أن تحسنت حالته، سمح له باستقبال عدد من أصدقائه وزملائه في الوسط الفني الذين حرصوا على الاطمئنان عليه وتقديم الدعم المعنوي له.

آخر أعمال محمد صبحي الفنية

كان آخر ظهور فني للفنان محمد صبحي من خلال مسرحية "فارس يكشف المستور"، وهي عمل مسرحي كوميدي غنائي استعراضي من تأليفه وإخراجه، شارك في كتابته أيمن فتيحة، وشارك في بطولته نخبة من الفنانين منهم ميرنا وليد، كمال عطية، رحاب حسين، أنجيلكا أيمن، ليلي فوزي، داليدا، مصطفى يوسف، محمد شوقي، لمياء عرابي، داليا نبيل، مايكل ويليام، محمود أبوهيبة، حلمي جلال، محمد عبد المعطي، علاء فؤاد، جمال عبد الناصر، ووليد هاني، إلى جانب مشاركة مجموعة من الأطفال الموهوبين.

تميزت المسرحية بديكورات محمد الغرباوي، وأشعار عبد الله حسن، وموسيقى وألحان شريف حمدان، فيما تولى أحمد نور الدين تصميم الأفيش والدعاية.

مشوار فني طويل وحافل

يُعد محمد صبحي واحدًا من أبرز نجوم المسرح والتلفزيون في مصر والعالم العربي، حيث قدم على مدار مسيرته العديد من الأعمال الفنية التي تركت بصمة واضحة في قلوب المشاهدين، بفضل أسلوبه المميز في الأداء وقدرته على المزج بين الكوميديا والدراما والرسائل الاجتماعية الهادفة،

ولطالما عُرف صبحي بانتقائه لأعماله بعناية، وحرصه على تقديم محتوى فني راقٍ يخاطب العقول والقلوب في آن واحد.

دعوات بالشفاء من الجمهور

منذ الإعلان عن تدهور حالته الصحية، انهالت الدعوات بالشفاء العاجل للفنان محمد صبحي من محبيه ومتابعيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، معبرين عن محبتهم الكبيرة له وامتنانهم لما قدمه من أعمال فنية خالدة.

ويأمل جمهوره أن يعود قريبًا إلى خشبة المسرح وشاشات التلفزيون لمواصلة مشواره المبدع.

