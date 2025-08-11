الكهرباء: شبكة الموحدة تحقق ارتفاعًا هائلًا في الأحمال بلغ 38900 ميجاوات

ارتفاعًا هائلًا في الأحمال بلغ 38900 ميجاوات.. أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، منذ قليل، أن الأحمال الكهربائية واصلت ارتفاعها اليوم الإثنين، ونجحت الشبكة القومية للكهرباء فى استيعاب الزيادة فى الاستهلاك التى صاحبت اليوم الأول للموجة الحارة التى تتعرض لها البلاد خلال الفترة الحالية.

وسجل المركز القومى للتحكم فى الطاقة حملا أقصى بلغ 38900 ميجاوات بزيادة 500 ميجاوات عن الحمل الأقصى للشبكة أمس الأحد والذى بلغ 38400 ميجاوات.

الموجز ينقل التفاصيل، حيث أشارت إلى أن الشبكه الموحدة للكهرباء تمكنت من استيعاب الأحمال الكهربائية المرتفعة وزيادة الاستهلاك، وحققت استقرارا فى التغذية، واستمرارية فى التيار الكهربائي، وفى هذا السياق واصلت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة رفع درجة الاستعداد على مستوى المنظومة الكهربائية "إنتاجا، ونقلا، وتوزيعا" فى إطار خطة العمل والإجراءات الخاصة لمجابهة الموجة الحارة المستمرة على مدار الأيام المقبلة.

تكثيف فرق الدعم والمتابعة والصيانة

وأوضحت وزارة الكهرباء أنه تم تكثيف فرق الدعم والمتابعة والصيانة، وأطقم السلامة والصحة المهنية، وزيادة عدد لجان المرور والتفتيش وتقديم الدعم اللازم فى نطاق عمل بعض الشركات، فى إطار الحرص على ضمان أمن واستقرار الشبكة وتأمين التغذية الكهربائية واستمرارية التيار الكهربائي، وعلى صعيد مراكز خدمة المواطنين تم مد ساعات العمل ودعم منظومة الشكاوى وتلقى البلاغات بفرق إضافية للتحقق من سرعة الاستجابة والتواصل مع المشتركين والالتزام بمعايير الجودة فى الخدمات المقدمة.

