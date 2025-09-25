القوات المسلحة تواصل تكثيف جهودها لتأمين الحدود والتصدي للعناصر الإجرامية

استمرارًا لجهود القوات المسلحة في حماية الأمن القومي المصري وتأمين الحدود البرية والساحلية، تمكنت قوات حرس الحدود من توجيه ضربات حاسمة للعناصر الإجرامية والمهربين على مختلف الاتجاهات الاستراتيجية للدولة ، وفيما يلى يعرض موقع الموجز التفاصيل.

وأسفرت الجهود عن ضبط 147 قطعة سلاح و51 خزنة و2031 طلقة متنوعة، إلى جانب 12.6 طن من المواد المخدرة و191,900 قرص مخدر، بالإضافة إلى تدمير 118.5 فدانًا من الزراعات المخدرة.

ضبط عربات ومعدات تهريب

كما نجحت القوات في ضبط 355 عربة مختلفة الأنواع، و5 دراجات بخارية، و3 عائمات، فضلاً عن 566 هاتفًا محمولاً وكميات كبيرة من البضائع غير خالصة الرسوم الجمركية.



وفي مجال مكافحة التنقيب العشوائي عن خام الذهب، تم ضبط 44 طنًا من الأحجار الحاملة للخام، و105 ماكينات توليد كهرباء، و50 جهاز "هيلتي"، و25 جهاز كشف عن المعادن، إلى جانب 28 طنًا من الوقود.

القوات البحرية تحبط تهريب مخدرات

وفي سياق متصل، تمكنت الوحدات البحرية التابعة للأسطول الجنوبي من إحباط محاولة لتهريب شحنة ضخمة من المواد المخدرة، حيث تم ضبط فلوكة تحمل 7792 فرش حشيش و17 لفافة من مخدر الهيدرو.



وقدرت قيمة المضبوطات بما يقارب مليار و164 مليون جنيه (دون احتساب قيمة الزراعات المخدرة).

إحالة المضبوطات للجهات المختصة

وأكد المتحدث العسكري أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة المضبوطات إلى جهات الاختصاص، استمرارًا لجهود القوات المسلحة في حماية الحدود والتصدي بحزم لكافة محاولات التهريب والجريمة المنظمة.

تأكيد على الدور الوطني

وتواصل القوات المسلحة جهودها المكثفة بعزيمة وإصرار لحماية مقدرات الدولة والحفاظ على أمن واستقرار الوطن، بما يعكس دورها الوطني الراسخ في صون الأمن القومي المصري على كافة الاتجاهات الاستراتيجية.

