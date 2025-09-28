إنقاذ شاب بجراحة معقدة في مستشفى الشيخ زايد التخصصي

أعلن الدكتور صلاح جودة، مدير عام مستشفى الشيخ زايد التخصصي، نجاح المستشفى في إجراء جراحة دقيقة ومعقدة لإنقاذ شاب يبلغ من العمر 35 عامًا، أصيب في حادث سير ، وفيما يلي يعرض موقع الموجز التفاصيل.

وأوضح أن الشاب وصل إلى قسم الطوارئ بحالة حرجة، وبعد الفحوصات الطبية والأشعة المقطعية تبين إصابته بكسور في الفقرة العنقية السابعة والفقرة الصدرية الثانية عشرة، وتهشم في عظام الجمجمة مع فقدان جزء كبير منها، بالإضافة إلى تهتك بأغشية المخ ونزيف تحت الأم العنكبوتية، مع الاشتباه بوجود جسم غريب.

تدخل عاجل ولجنة متعددة التخصصات

قام فريق الطوارئ بتقديم الإسعافات اللازمة ووضع المريض على جهاز التنفس الصناعي لاستقرار حالته، ثم عرضت الحالة على لجنة طبية تضم أطباء المخ والأعصاب، والتجميل، والتخدير.

وقررت اللجنة إجراء جراحة عاجلة لإصلاح التهتك بالجمجمة وحماية أنسجة المخ، مع اتباع العلاج التحفظي لكسور الفقرات.

العملية الجراحية الدقيقة

دخل المريض غرفة العمليات بشكل عاجل لتفادي المضاعفات، حيث أجرى فريق جراحة المخ والأعصاب بقيادة الأستاذ الدكتور محمد عبد الهادي عملية استكشافية باستخدام الميكروسكوب الجراحي.

وخلال العملية تم إزالة الشظايا العظمية الضاغطة على الأم الجافية، إصلاح الأغشية المخية، والسيطرة على النزيف بقاع المخ.

إعادة بناء فروة الرأس

بالتوازي، نفذ فريق جراحة التجميل بقيادة الأستاذ الدكتور وائل الشاعر عملية إعادة بناء لأنسجة فروة الرأس المفقودة.

وشملت العملية استخدام سديلة جلدية موضعية، ترقيع جلدي، بالإضافة إلى بدائل جلدية حديثة (Dermal Substitute) لإعادة تكوين الجزء المفقود فيما يعرف بعملية الـ “Reconstruction process”.

نجاح العملية واستقرار الحالة

استغرقت الجراحة قرابة خمس ساعات، وخرج المريض منها بكامل وعيه دون الحاجة لجهاز التنفس الصناعي، محتفظًا بكامل حركة الأطراف.

ووُضع المريض تحت الملاحظة في العناية المركزة لمدة 48 ساعة قبل نقله إلى القسم الداخلي بالمستشفى في حالة مستقرة.

اقرأ أيضًا:

الكمثرى في رمضان 2025.. فاكهة سحرية لتحسين الهضم ومكافحة الإمساك



تحميك من أمراض القولون.. فوائد الكمثرى لصحتك عديدة ولا حصر لها