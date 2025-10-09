أمطار متوسطة بالإسكندرية وتمركز سيارات الصرف الصحي لمواجهة السيول

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية بداية انخفاض درجات الحرارة على معظم الأنحاء، حيث يسود طقس خريفي معتدل في الصباح الباكر، مائل للحرارة نهاراً على أغلب الأنحاء، وحار على جنوب البلاد، ومعتدل ليلاً، ويرصد الموجز التفاصيل.

كما توقعت الهيئة شبورة مائية من الساعة 8 صباحاً وحتى 4 مساءً على بعض الطرق المؤدية من وإلى مناطق شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، وشمال الصعيد، ومدن القناة، ووسط سيناء.

شهدت محافظة الإسكندرية، اليوم الخميس 9 أكتوبر 2025، سقوط أمطار متوسطة على مناطق متفرقة مع نشاط ملحوظ للرياح، فيما تمركزت سيارات الصرف الصحي في الشوارع والميادين العامة لمواجهة تراكم المياه.

فرص الأمطار ونشاط الرياح

أوضحت الأرصاد وجود فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري بشكل متقطع، مع فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحري.

كما أشارت الهيئة إلى نشاط الرياح واضطراب الملاحة البحرية في بعض مناطق السواحل، منها: مطروح، العلمين، الإسكندرية، بورسعيد، البحيرة، كفر الشيخ، ودمياط، مع سرعة رياح تتراوح بين 40 و50 كم/س وارتفاع الأمواج من 2 إلى 3 أمتار.

درجات الحرارة المتوقعة

القاهرة: العظمى 29° – الصغرى 22°

العظمى 29° – الصغرى 22° الإسكندرية: العظمى 27° – الصغرى 20°

احتمالية سقوط أمطار ورذاذ خفيف

توقعت الأرصاد ظهور بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من شمال البلاد وصولاً إلى القاهرة الكبرى، وقد يصاحبها رذاذ خفيف غير مؤثر. كما أشارت إلى تزايد فرص سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، قد تصبح متوسطة أحياناً على مناطق مثل السلوم وسيدي براني، مع نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة بالسواحل الغربية والصحراء الغربية.

اقرأ أيضًا:

أجواء شديدة الحرارة نهارًا .. ورطوبة مرتفعة تعمّ البلاد غداً السبت

طقس الاثنين.. رطوبة مرتفعة وأمطار رعدية وهبّات حرارية تضرب عدة مناطق

