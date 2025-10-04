التضامن ترفع الاستعداد القصوى بالمنوفية لمواجهة ارتفاع منسوب نهر النيل وإنقاذ المتضررين

تلقت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ونائبة رئيس الهلال الأحمر المصري، تقريرًا مفصلًا حول جهود الاستجابة لارتفاع منسوب نهر النيل بعدد من قرى محافظة المنوفية ،وفيما يلى يعرض موقع الموجز التفاصيل.



جاء التقرير من المديرة التنفيذية للهلال الأحمر المصري ورئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بالوزارة، متضمنًا تفاصيل التدخلات الميدانية وخطط الإغاثة العاجلة.



رفع درجات الاستعداد القصوى وتنسيق ميداني شامل

أكد التقرير أن فرق الهلال الأحمر المصري رفعت درجات الاستعداد القصوى بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي بالمنوفية، حيث باشرت الفرق الميدانية أعمال المسح والتقييم للأضرار والاحتياجات بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية.



وتتابع غرفة العمليات المركزية بالوزارة جهود فرق التدخل السريع على مدار الساعة لضمان سرعة التعامل مع أي تطورات.





زيارة ميدانية لتقييم الأوضاع بقرية "جُزيّ"

تحرك فرع الهلال الأحمر بالمنوفية وفريق الإغاثة بالمديرية إلى موقع الحدث بقرية جُزيّ – مركز منوف، برفقة اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، لإجراء تقييم ميداني دقيق للأضرار واحتياجات الأسر المتضررة من ارتفاع منسوب المياه.

الأضرار تقتصر على المنازل والمحاصيل دون خسائر بشرية

أوضح البيان أن الخسائر اقتصرت على تضرر بعض المنازل والمحاصيل الزراعية دون وقوع أي خسائر في الأرواح، مشيرًا إلى أن المناطق المتأثرة تقع ضمن طرح النهر، وهي أراضٍ معتادة الغمر في موسم الفيضان سنويًا.

كما تم التأكيد على أن قاطني تلك المناطق تم تحذيرهم مسبقًا من خطورة البناء فيها، نظرًا لاحتمالية تعرضها للغرق خلال فترات الفيضان.

تعاون واسع لتقديم المساعدات العاجلة

تم التنسيق الفوري مع الجمعيات الأهلية والجهات الشريكة العاملة في مجال الحماية الاجتماعية، لتوفير مساعدات مادية وعينية عاجلة للأسر المتضررة، وضمان سرعة الاستجابة واحتواء تداعيات الموقف.

كما تستمر الوزارة في متابعة الجهود ميدانيًا لضمان تخفيف آثار الفيضان ودعم الأسر في تجاوز هذه الأزمة.

