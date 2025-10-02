وزير المالية: الحياد التنافسي يعزز الثقة مع القطاع الخاص ويعمّق المنافسة العادلة

أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن تطبيق قانون الحياد التنافسي أسهم في ترسيخ ثقافة المنافسة العادلة وتعزيز الثقة بين الحكومة والقطاع الخاص، مشيرًا إلى أن الدولة ماضية في بناء اقتصاد تنافسي يفتح المجال أمام القطاع الخاص لقيادة النمو وتوفير فرص العمل للشباب ،وفيما يلى يعرض موقع الموجز التفاصيل.



ضرائب "العاصمة الإدارية" لعام 2024

أوضح وزير المالية، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية سددت ضرائب بقيمة 8 مليارات جنيه عن نشاطها خلال عام 2024.



إيرادات ضريبية إضافية بفضل الحياد التنافسي

كشف الوزير أن حصيلة الإيرادات الضريبية المستحقة بشكل أولي لعام 2024 بلغت نحو 67.4 مليار جنيه، وذلك بعد إلغاء التمييز الضريبي لشركات الدولة.

وأضاف أن الشركات التابعة للجهات السيادية سددت ضرائب بقيمة 16.4 مليار جنيه، بينما بلغت الضرائب المستحقة على 134 جهة حكومية نحو 9 مليارات جنيه، في حين سددت الجهات المنضمة حديثًا لمصلحة الضرائب نحو 4.1 مليار جنيه.

توجيه الحصيلة نحو الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية

أكد وزير المالية أن الحكومة توجه الإيرادات الإضافية الناتجة عن الإصلاحات الضريبية إلى برامج الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية، بما يعزز من قدرة الدولة على دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتوسيع مظلة الرعاية والخدمات الأساسية.

