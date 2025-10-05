رئيس الوزراء يبحث تسريع طرح الشركات الحكومية وتنشيط البورصة لجذب الاستثمارات

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لاستعراض جهود تجهيز الشركات الحكومية للطرح وسُبل تنشيط وتطوير البورصة المصرية، لتكون منصة جاذبة لاستثمارات القطاع الخاص ضمن برنامج الطروحات الحكومية ،وفيما يلى يعرض موقع الموجز التفاصيل.

وشارك في الاجتماع كل من: السيد أحمد كُجوك، وزير المالية، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والسيد كريم عوض، الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية "إي إف جي هيرميس" القابضة، وعدد من مسؤولي الوزارات والجهات المعنية.

مدبولي: الطروحات الحكومية أولوية ونتابع التنفيذ أسبوعيًا

صرّح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن رئيس الوزراء جدد خلال الاجتماع تأكيده على أن الحكومة تضع تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية على رأس أولوياتها، وتسعى لإنجازه في أسرع وقت وبشكل احترافي.

وأشار إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي يعقد اجتماعات دورية على مدار الأسبوع مع الوزراء والمسؤولين المعنيين لمتابعة الموقف التنفيذي بدقة، مستعينًا بكوادر متميزة من القطاعين الحكومي والخاص في المجال المالي لضمان نجاح البرنامج وتحقيق أهدافه.

زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني

وأضاف "الحمصاني" أن الاجتماع تناول جهود الحكومة لتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، مؤكدًا أن الدولة مستمرة في دعم استثمارات القطاع الخاص ورفع نسبتها من إجمالي الاستثمارات الكلية.

وأوضح أن مؤشرات الأداء الاقتصادي الأخيرة أظهرت ارتفاعًا ملحوظًا في مساهمة القطاع الخاص بالنشاط الاقتصادي، مقابل تراجع تدريجي في حجم الاستثمارات العامة، بما يعكس نجاح السياسات الحكومية في تهيئة بيئة جاذبة للمستثمرين.

الطروحات تشمل قطاعات استراتيجية متنوعة

واستعرض الاجتماع موقف تجهيز مشروعات الطروحات في عدد من القطاعات الحيوية، من بينها الاتصالات، والبنوك، والبتروكيماويات، والأدوية، والتعدين، والبترول والغاز، والسياحة، والمطارات، والقطاع العقاري، وغيرها من المجالات ذات الأولوية الاقتصادية.

البورصة المصرية منصة رئيسية لجذب الاستثمارات

كما ناقش الاجتماع الجهود الجارية لتطوير وتنشيط البورصة المصرية، واستخدامها كمنصة رئيسية لطرح أسهم الشركات الحكومية للتداول، إلى جانب طرح حصص من تلك الشركات أمام مستثمرين استراتيجيين محليين ودوليين، بما يسهم في تنويع مصادر التمويل وتعزيز الثقة في السوق المالية المصرية.

