علماء يبتكرون طريقة مبتكرة لتشخيص الإنفلونزا مبكرًا عبر نكهة الزعتر

طور فريق من العلماء مستشعراً جزيئياً ثورياً يمكنه الكشف عن فيروس الإنفلونزا في مراحله المبكرة بطريقة بسيطة وغير مكلفة، مما يتيح اكتشاف العدوى قبل ظهور الأعراض التقليدية ، وفيما يلي يعرض موقع الموجز التفاصيل.

كيف يعمل المستشعر؟

يعتمد المستشعر على جزيء مصمم للتفاعل مع إنزيم «النيورامينيداز» النشط في فيروس الإنفلونزا، وعند تفاعل الإنزيم معه، يقوم الجزيء بإطلاق مادة الثايمول، المركب الأساسي في نبات الزعتر، ليظهر طعمه العشبي المميز في الفم.

دمج التكنولوجيا مع المنتجات اليومية

يمكن دمج هذا المستشعر في منتجات مألوفة مثل العلكة أو المصاصات السكرية، ليشعر الشخص بالنكهة عند الإصابة بالعدوى، دون الحاجة لإجراء فحوص مختبرية مكلفة.

نتائج الاختبارات الأولية

أظهرت الاختبارات نجاح المستشعر في عينات لعاب مرضى الإنفلونزا، حيث يمكن للشخص الشعور بنكهة الزعتر خلال أقل من 30 دقيقة. وأكدت الدراسات سلامة الجهاز على الخلايا البشرية وخلايا الفئران.



أداة فحص منزلي مبتكرة

يشير المطورون إلى أن هذه التقنية قد تصبح أول أداة فحص منزلي مبكر للإنفلونزا، تساعد في اكتشاف العدوى قبل ظهور الأعراض، وهي الفترة الأكثر خطورة لانتقال الفيروس. وقد حصلت التقنية على براءة اختراع أوروبية، ما يمهد الطريق أمام استخدامها تجارياً قريباً.

