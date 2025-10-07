بناء ضريح الدكتور أحمد عمر هاشم بجوار جده في الزقازيق

استعدادات الساحة الهاشمية لاستقبال جثمان الراحل

تستعد الساحة الهاشمية بقرية بني عامر التابعة لمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، لاستقبال جثمان الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، بعد أداء صلاة الجنازة عليه اليوم الثلاثاء عقب صلاة الظهر في الجامع الأزهر الشريف، ويرصد الموجز التفاصيل.



ومن المقرر أن يتم نقل الجثمان إلى مسقط رأسه بقرية بني عامر لدفنه في ضريح جديد يُبنى حاليًا بجوار جده، على أن يقام العزاء مساء اليوم في الساحة الهاشمية، ويُقام عزاء آخر في القاهرة يوم الخميس المقبل.

عالم أزهري ترك إرثًا علميًا كبيرًا

وُلد الدكتور أحمد عمر هاشم في 6 فبراير 1941 بمحافظة الشرقية، وتخرّج في كلية أصول الدين بجامعة الأزهر عام 1961، حيث حصل على الإجازة العالية في الحديث وعلومه عام 1967، ثم درجة الماجستير عام 1969، والدكتوراه في الحديث وعلومه، قبل أن يُرقى إلى درجة الأستاذية عام 1983.

شغل الراحل العديد من المناصب العلمية والإدارية بجامعة الأزهر والجامعات العربية والإسلامية، من أبرزها:

رئاسة جامعة الأزهر عام 1995.

عام 1995. عضوية مجمع البحوث الإسلامية والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.

والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. عضوية مجلسي الشعب والشورى.

كما أثرى المكتبة الإسلامية بعشرات المؤلفات والأبحاث في السنة النبوية وعلوم الحديث، وشارك في العديد من المؤتمرات الدولية، ليتم اختياره عضوًا في هيئة كبار العلماء منذ إعادة تشكيلها عام 2012.

مراسم وداع عالم الحديث

تُقام صلاة الجنازة اليوم في الجامع الأزهر الشريف، تليها مراسم التشييع إلى مثواه الأخير في مدافن العائلة بالساحة الهاشمية بقرية بني عامر بعد صلاة العصر، وسط حضور واسع من العلماء والمحبين وتلاميذ الشيخ الذين جاؤوا لتوديع واحد من أبرز أعلام الأزهر في العصر الحديث.

اقرأ أيضًا:

بالفيديو.. أحمد عمر هاشم يوضح ما علاقة الأرزاق بسورة هود في القرآن الكريم؟



بعد مصافحة الرئيس له .. معلومات لا تعرفها عن أحمد عمر هاشم