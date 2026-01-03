هل الخميس إجازة؟.. التفاصيل الكاملة حول مصير عطلة 7 يناير 2026

ارتفاع معدلات البحث حول عطلة 7 يناير ، شهدت محركات البحث خلال الساعات الماضية تزايدًا ملحوظًا في تساؤلات المواطنين حول حقيقة اعتبار يوم الخميس إجازة رسمية، وإمكانية ترحيل عطلة 7 يناير 2026 إلى نهاية الأسبوع، تزامنًا مع قرب الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

موقف الحكومة من ترحيل الإجازة

حتى الآن، لم تصدر الحكومة أو مجلس الوزراء أي قرارات رسمية بشأن ترحيل إجازة 7 يناير إلى يوم آخر، ما يعني استمرار الجدل والترقب بين الموظفين والعاملين في مختلف القطاعات.

هل الخميس عطلة رسمية؟

يوضح موقع «الأسبوع» لقرائه آخر المستجدات المتعلقة بالإجازات الرسمية، مؤكدًا أن أي تغيير في مواعيد العطلات لا يتم إلا بقرار رسمي يصدر عن مجلس الوزراء، ويتم الإعلان عنه بشكل واضح قبل موعد الإجازة.

موعد إجازة 7 يناير 2026 رسميًا

من المقرر أن تكون إجازة عيد الميلاد المجيد يوم الأربعاء الموافق 7 يناير 2026، لتكون أول عطلة رسمية خلال العام الجديد، وتشمل العاملين بالقطاعين الحكومي والخاص.

حقيقة ترحيل الإجازة لنهاية الأسبوع

يتوقع البعض ترحيل الإجازة إلى يوم الخميس من أجل ربطها بعطلة نهاية الأسبوع، إلا أن كونها مناسبة دينية يجعل احتمالية ترحيلها ضعيفة، حيث جرت العادة على تثبيت الإجازات ذات الطابع الديني في موعدها الأصلي.

قائمة الإجازات الرسمية المتبقية في 2026

يتضمن عام 2026 عددًا من العطلات الرسمية المتنوعة بين مناسبات دينية وقومية، أبرزها عيد الشرطة، عيد الفطر، شم النسيم، عيد الأضحى، رأس السنة الهجرية، ثورة 30 يونيو، عيد القوات المسلحة، والمولد النبوي الشريف، وفقًا للأجندة الرسمية المعلنة.

ويترقب المواطنون خلال الأيام المقبلة صدور بيان رسمي يحسم الجدل بشأن موعد إجازة 7 يناير بشكل نهائي.

