الهلال الأحمر المصري يرسل 3450 طن مساعدات عاجلة لغزة عبر قافلة «زاد العزة» الـ47

في إطار الجهود المصرية المستمرة لدعم الشعب الفلسطيني، دفع الهلال الأحمر المصري صباح اليوم الخميس، قافلة «زاد العزة.. من مصر إلى غزة» رقم 47، والتي تضم عشرات الشاحنات المحمّلة بالمساعدات الإنسانية العاجلة، متجهة إلى قطاع غزة ، وفيما يلى يعرض موقع الموجز التفاصيل.

وتُعد هذه القافلة امتدادًا لسلسلة متواصلة من التحركات الإنسانية التي تنفذها مصر منذ بداية الأزمة، حيث يضطلع الهلال الأحمر المصري بدور محوري كآلية وطنية لتنسيق وإيصال المساعدات إلى داخل القطاع بالتعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية.

تفاصيل حمولة القافلة:



بلغ إجمالي المساعدات التي تحملها القافلة نحو 3450 طنًا من المواد الإغاثية العاجلة، شملت أكثر من 3200 طن من السلال الغذائية الموجهة للأسر المتضررة، وحوالي 250 طنًا من المستلزمات الطبية والإغاثية لدعم المستشفيات ومراكز الإيواء داخل غزة، في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يواجهها الأهالي.

الجهود المصرية لدعم غزة:



تأتي هذه التحركات في إطار الدور الإنساني والتضامني لمصر تجاه الأشقاء الفلسطينيين، وتجسيدًا لتوجيهات القيادة السياسية بتخفيف معاناة المدنيين، وتعزيز الجهود الدولية الرامية إلى توفير ممرات آمنة لإيصال المساعدات دون انقطاع.

تطورات وقف إطلاق النار في غزة:

وفي السياق ذاته، تتواصل المساعي المصرية المكثفة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، حيث تبذل القاهرة جهودًا دبلوماسية متواصلة مع الأطراف المعنية لتحقيق هدنة شاملة ومستدامة، تضمن حماية المدنيين وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية، تمهيدًا لاستئناف مسار التهدئة وإحياء جهود السلام العادل والشامل في المنطقة.

