راغب علامة يعلق على وقف الحرب في غزة: "سلام لأرواح الأبرياء"

الفنان اللبناني راغب علامة يرحب بإنهاء العدوان

عبر الفنان اللبناني راغب علامة عن سعادته البالغة بإنهاء الحرب في غزة، مؤكدًا أن وقف القتال يمثل خطوة مهمة نحو إعادة السلام للشعب الفلسطيني بعد معاناة استمرت عامين من الدمار والتجويع، ويرصد الموجز التفاصيل.

تدوينة راغب علامة على منصة إكس

كتب راغب علامة في تدوينة عبر حسابه على منصة "إكس":

"وبعد سنتين من الحرب الدموية وحرب التجويع والإبادة، وأخيرًا تم الاتفاق على وقف القتل والتدمير والإجرام في غزة. سلامٌ لأرواح الأبرياء والأطفال في غزة، سلامٌ لشعب مظلوم دفع أثمانًا عظام بسبب مؤامرات الكبار. الرحمة للشهداء الأبرياء، الشفاء للجرحى المظلومين، والحساب للمجرمين".

اتصال هاتفي بين السيسي وترامب حول غزة

وفي سياق متصل، أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث هنأه على نجاح جهوده الحثيثة في وقف الحرب داخل قطاع غزة.

وأكد السيسي تقديره الكبير لحرص واشنطن على إنهاء الحرب، مشيرًا إلى أهمية استمرار التعاون من أجل تثبيت الهدنة وحماية المدنيين.

إشادة بجهود إنهاء الحرب

المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح أن السيسي أبدى تقديره البالغ للرئيس الأمريكي على جهوده الدبلوماسية المكثفة التي أثمرت عن إنهاء الحرب في القطاع، مع التأكيد على ضرورة العمل المشترك لتحقيق سلام دائم.

تفاعل واسع مع تصريحات راغب علامة

كلمات الفنان اللبناني لاقت تفاعلًا واسعًا من متابعيه عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر الكثيرون أن صوته يعبّر عن ملايين العرب الذين تابعوا المأساة في غزة على مدار عامين كاملين.