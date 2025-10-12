اختراق علمي بإسبانيا يكشف آلية خفية تساعد السرطان على النجاة

حقق فريق من العلماء الإسبان في مركز الجينوم مدينة برشلونة اكتشافًا علميًا مثيرًا قد يمهد لتطوير إستراتيجيات علاجية جديدة ضد السرطان ، وفيما يلي يعرض موقع الموجز التفاصيل.



فقد كشف الباحثون أن الخلايا السرطانية، عند تعرضها لضغوط داخل الجسم، تطلق دفعات قوية من الطاقة تساعدها على النجاة من التلف في الحمض النووي وإصلاح نفسها بسرعة مدهشة.

الميتوكوندريا.. بطاريات الحياة تتحرك لإنقاذ الخلايا

أوضحت الدراسة المنشورة في الدورية العلمية (Nature Communication) أن الميتوكوندريا — وهي وحدة إنتاج الطاقة داخل الخلية — تتحرك فورًا نحو نواة الخلية السرطانية عند تعرضها للضغط، مطلقةً جزيئات “أدينوسين ثلاثي الفوسفات” (ATP) المعروفة بأنها عملة الطاقة الحيوية.

وأظهرت التجارب أن الخلايا تضاعف إنتاجها من الطاقة في تلك اللحظات الحرجة، مما يساعدها على البقاء رغم الصدمات الميكانيكية داخل الجسم، كالتسلل عبر الشرايين أو مقاومة الضغط داخل مجرى الدم.

صور مذهلة من مختبر برشلونة

ولرصد هذه الظاهرة، استخدم الباحثون ميكروسكوبًا دقيقًا ضاغطًا يقلّص عرض الخلية إلى 3 ميكرونات فقط — أي جزء من قطر الشعرة البشرية — ولاحظوا أن الميتوكوندريا تتجمع على سطح النواة خلال ثوانٍ قليلة، مطلقةً ومضات من الطاقة بنسبة تصل إلى 60% في أول ثلاث ثوانٍ من الانضغاط.

وأطلق الفريق على هذه الظاهرة اسم "الميتوكوندريا المرتبطة بالنواة" (Nucleus Associated Mitochondria)، والتي ظهرت في 84% من الحالات التجريبية.

شبكات الأكتين.. الجسر السري بين الطاقة والبقاء

اكتشف العلماء أن شبكة من خيوط الأكتين البروتينية — المسؤولة عن انقباض العضلات — تتشكل حول النواة لتثبيت الميتوكوندريا في موضعها.

وعندما استخدموا مادة "لاترونسولين" لإذابة الأكتين، انهارت هذه الشبكات واختفت دفقات الطاقة، ما أدى إلى توقف الخلايا السرطانية عن الانقسام.

تطبيقات علاجية واعدة.. وإمكانية وقف انتشار السرطان

يرى فريق البحث أن إذابة شبكات الأكتين دون الإضرار بالميتوكوندريا قد يشكل نهجًا جديدًا لمنع انتشار السرطان داخل الأنسجة السليمة، مؤكدين أن هذه النتائج تفتح الباب أمام "جيل جديد من العلاجات الدقيقة" التي تستهدف الاستجابة الميكانيكية للخلية السرطانية.

وتقول الدكتورة فيرينا روبريشت، إحدى المشاركات في الدراسة:

"لقد كشفنا عن نقطة ضعف غير مستكشفة سابقًا في الخلايا السرطانية، وقد تمهد هذه الظاهرة الطريق لعلاجات مبتكرة تحاصر المرض من الداخل."

أفق جديد في علم الأحياء

ويشير الباحثون إلى أن هذه الظاهرة لا تقتصر على الخلايا السرطانية، إذ تم رصدها أيضًا في الخلايا المناعية والجنينية أثناء الانقسام أو تحت الضغط داخل الجسم.

وتختتم الدكتورة سارة سيدلشي بقولها:

"كل خلية حية تمتلك قدرة مذهلة على الدفاع عن نفسها بإطلاق طاقتها الكامنة عند التعرض للضغط.. فهم هذه الآلية قد يغير جذريًا نظرتنا إلى بقاء الحياة نفسها."

