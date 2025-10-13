صفقة التبادل تنطلق.. الأسرى الفلسطينيون يغادرون سجون الاحتلال والحافلات تسير نحو الحرية

أفادت وكالة رويترز، صباح اليوم الإثنين 13 أكتوبر 2025، بأن جميع الأسرى الفلسطينيين البالغ عددهم 1966 أسيرًا والمقرر إطلاق سراحهم اليوم، قد صعدوا بالفعل على متن الحافلات داخل السجون الإسرائيلية، في خطوة تعد بداية تنفيذ صفقة التبادل بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي ،وفيما يلى يعرض موقع الموجز التفاصيل.

الجيش الإسرائيلي يتسلم رهائن من الصليب الأحمر

وفي السياق ذاته، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه تسلّم سبعة رهائن من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ضمن المرحلة الأولى من الاتفاق.

تفاصيل الدفعة الأولى من المحتجزين الإسرائيليين

كشفت القناة 12 الإسرائيلية أن الدفعة الأولى من الإسرائيليين ستتضمن من 6 إلى 8 رهائن تم احتجازهم في شمال قطاع غزة، مشيرة إلى أن مروحيات إسرائيلية هبطت في قاعدة ريعيم العسكرية استعدادًا لنقلهم بعد الإفراج عنهم.

تنسيق ميداني بين حماس والصليب الأحمر

من جانبها، أكدت هيئة البث الإسرائيلية أن هناك تنسيقًا ميدانيًا جاريًا بين حركة حماس واللجنة الدولية للصليب الأحمر لتأمين عملية التسليم والاستلام، تمهيدًا لإطلاق أولى دفعات المحتجزين الإسرائيليين وفقًا لبنود الاتفاق الجاري تنفيذه في قطاع غزة.

استعدادات لاستقبال دفعات إضافية

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أنه مستعد لاستقبال مزيد من المحتجزين الذين سينقلهم الصليب الأحمر لاحقًا، مضيفًا أن فرق الصليب الأحمر تتجه الآن إلى نقطة التسليم في شمال القطاع لإتمام المرحلة التالية من العملية الإنسانية.