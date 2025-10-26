موعد مباراة الأهلي القادمة ضد بتروجت و التشكيل المتوقع

يترقب عشاق المتعة والإثارة، مواجهة فريق الأهلي ضد نظيره فريق بتروجت التي تجمعهما ضمن مواجهات الجولة الـ 12 ببطولة الدوري المصري للموسم الجديد 2025-2026، والمقررة مساء 29 أكتوبر الجاري.

يسعي فريق الأهلي لتحقيق الفوز أمام بتروجت بالدوري لمواصلة الانتصارات تحت قيادة مديره الفني الجديد وذلك بعد تجاوزه عقبة ايجل نوار ضمن منافساته ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

تشكيل الأهلي المتوقع ضد بتروجت

من المتوقع أن يشهد تشكيل الأهلي ضد بتروجت مشاركة العناصر التالية..

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: ياسر إبراهيم - ياسين مرعي - محمد شكري - محمد هاني

خط الوسط: مروان عطية - محمد علي بن رمضان - أشرف بن شرقي

خط الهجوم: أحمد مصطفى زيزو - محمود حسن تريزيجيه - جراديشار

مشاهدة مباراة الأهلي ضد بتروجت

مواجهة فريق الأهلي أمام نظيره بتروجت ضمن منافسات الجولة الـ 12 ببطولة الدوري المصري للموسم الجديد 2025-2026، والمقررة مساء 29 أكتوبر الجاري، تنقل عبر قنوات أون سبورت مع وجود ستوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة.

الأهلي ضد بتروجت

موعد مباراة الأهلي ضد بتروجت

قمة فريق الأهلي ضد نظيره بتروجت في الجولة الـ 12 ببطولة الدوري المصري للموسم الجديد 2025-2026، تنطلق في الثامنة مساء الأربعاء المقبل 29 أكتوبر الجاري.

قائمة الأهلي استعدادا لمواجهة بتروجت

يرصد الموجز، قائمة الأهلي المتوقعة استعدادا لمواجهة بتروجت والمنتظر أن تضم كل من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - محمد سيحا

خط الدفاع: ياسين مرعي - ياسر إبراهيم - محمد هاني - محمد شكري - عمر كمال عبد الواحد - مصطفى العش - بيكهام .

خط الوسط: أليو ديانج - أحمد مصطفى زيزو - مروان عطية - محمود حسن تريزيجيه - محمد علي بن رمضان - طاهر محمد طاهر - محمد مجدي أفشة - كريم فؤاد.

خط الهجوم: أشرف بن شرقي - نيتيس جراديشار.

