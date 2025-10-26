منح تسهيلات ائتمانية للسويدي إلكتريك لدعم خططها بمجالات الطاقة في مصر والسعودية والإمارات

دعم خطط السويدي إلكتريك بمجالات الطاقة في مصر والسعودية والإمارات.. أعلنت مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، المجموعة المصرفية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، عن توقيع اتفاقية تسهيلات ائتمانية مع مجموعة السويدي إلكتريك، بقيمة تتخطي 20 مليار جنيه مصري، وذلك بهدف دعم خطط المجموعة التوسعية في كل من جمهورية مصر العربية، والمملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة.

ويأتي ذلك في إطار أنها تعكس التزام بنك الإمارات دبي الوطني بدعم المشروعات الصناعية الكبرى، خاصة في مجالات الطاقة والبنية التحتية، باعتبارها دعائم التنمية الاقتصادية الإقليمية.

شهد توقيع الاتفاقية عدد من القيادات التنفيذية من الجانبين، من بينهم السيد عمرو الشافعي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الإمارات دبي الوطني – مصر، والمهندس أحمد السويدي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة السويدي إلكتريك.

الموجز ينقل التفاصيل، جاء ذلك بحضور تامر راغب، رئيس قطاع الإئتمان والمؤسسات المالية بالبنك، ومعاذ هاشم، رئيس قطاع ائتمان الشركات الكبرى بالبنك، واحمد شكري، رئيس القطاع المالي بمجموعة السويدي اليكتريك وهاني عزت، رئيس قطاع التمويل بالمجموعة و يعكس ذلك قوة الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين وأهمية هذه الخطوة في دعم الاستثمارات الإقليمية.

وقد أشرف على إتمام هذه الصفقة في مصر كل من رامي جبران، رئيس قطاع المعاملات المصرفية بجموعة السويدي إلكتريك، بالاضافة الي ياسمين نصار، رئيس فريق بائتمان الشركات الكبري بالبنك، و يارا خالد، مديرة العلاقات الدولية بائتمان الشركات الكبري بالبنك، حيث لعبوا دوراً محورياً في هيكلة ومتابعة جميع مراحل تنفيذ هذا الاتفاق.

وضم فريق العمل الذي ساهم في إنجاح هذه الصفقة السيد معز صالح، مدير اول اقليمي للخزانة بشركة السويدي إلكتريك بالإضافة الي عدد من قيادات البنك الإقليمية و هم، شادي غانم، رئيس قطاع ائتمان المقاولات و المشروعات الكبرى – دولة الإمارات، مهاب محمود عبد الفتاح، رئيس فريق بائتمان المقاولات في دولة الإمارات، أحمد الغامدي، رئيس قطاع الشركات والمؤسسات المصرفية – المملكة العربية السعودية، و هشام المزار، رئيس فريق بائتمان الشركات متعددة الجنسيات – المملكة العربية السعودية.

وفي هذا السياق، صرح تامر راغب، رئيس قطاع الإئتمان والمؤسسات المالية بالبنك، قائلا: "نؤمن بأهمية الشراكات طويلة الأمد مع المؤسسات الصناعية الكبرى، فهي ركيزة أساسية في دعم الصناعات المحلية وتعزيز النمو الاقتصادي ونعتبر تعاوننا مع مجموعة السويدي إلكتريك نموذجًا ناجحًا".

وأضاف " لقد عملنا عن كثب مع فريق المجموعة لتقديم حلول مخصصة تلبي متطلباتهم التوسعية بدقة، خاصة في القطاعات الحيوية مثل الطاقة والتصنيع. كما تجسد هذه الشراكة نهجنا القائم على الفهم العميق لاحتياجات العملاء، والقدرة على تحويلها إلى أدوات مالية عملية تساهم في تحقيق أهدافهم التنموية".

ومن جانبه، أوضح معاذ هاشم، رئيس قطاع ائتمان الشركات الكبرى بالبنك، قائلا: " تعكس هذه الصفقة التزام بنك الإمارات دبي الوطني بتقديم حلول تمويلية مرنة ومبتكرة تدعم خطط التوسع الإقليمي والدولي للشركات الكبرى ".

وأضاف "نعتز بشراكتنا الاستراتيجية الممتدة مع مجموعة السويدي إلكتريك، ونؤمن بإمكاناتها في تحقيق نمو مستدام في مختلف الأسواق، مما يعزز من تواجدنا في السوق المصرية من خلال تقديم خدمات مصرفية ذات قيمة مضافة تلبي تطلعات المؤسسات الرائدة عبر تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، وتعزيز الصادرات، وخلق المزيد من فرص العمل".

ومن جانبه، قال احمد شكري، رئيس القطاع المالي لمجموعة السويدي إلكتريك: "تعد مجموعة السويدي إلكتريك من الكيانات الصناعية الرائدة في قطاع الكهرباء في المنطقة، حيث تتمتع بمحفظة مشاريع متكاملة تشمل قطاعات المقاولات، والتصنيع، والتجارة، وتمويل المشروعات.

وقد بلغ حجم الأعمال المتعاقد عليها حتى النصف الاول من العام المالي 2025 نحو 261 مليار جنيه مصري، بينما تعتمد المجموعة على العمليات الخارجية والتصدير في توليد نحو 70% من إيراداتها التي بلغت 232 مليار في نهاية العام المالي 2024، مما يعكس قوة مركزها المالي ومرونتها في التوسع بالأسواق الإقليمية والدولية.

