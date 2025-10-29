لضمان أعلى مستويات الأمان في كل معاملة.. خدمة جديدة من فوري تعرف عليها

في خطوة جديدة نحو تعزيز التحول الرقمي وتوفير حلول دفع إلكترونية أكثر أمانًا وسهولة، أعلنت فوري، عن تقديم خدمة Apple Pay لعملائها بالتعاون مع بنك مصر.

تتيح هذه الخدمة الحديثة للعملاء إجراء معاملاتهم المالية بطريقة أسرع وأكثر خصوصية، دون الحاجة إلى لمس الأجهزة أو التعامل بالنقود، مستفيدة من تقنيات iPhone المتقدمة لضمان أعلى مستويات الأمان في كل معاملة.

وبناء على ذلك تٌقدم فوري لعملائها اليوم خدمة Apple Pay بالتعاون مع بنك مصر ، وسيلة دفع أكثر أمانًا، خصوصية، وسهولة، وتُمكّن الخدمة العملاء من تجنّب تسليم بطاقات الدفع للآخرين، أو لمس الأزرار المادية، أو تبادل بالنقود— حيث تستفيد من قوة تقنيات iPhone لحماية كل معاملة، ويرصد الموجز التفاصيل.

طريقة استخدام خدمة Apple Pay

يتمكن العملاء ببساطة من تقريب iPhone أو Apple Watch من جهاز الدفع لإجراء عملية دفع غير تلامسية،

كل عملية شراء باستخدام Apple Pay آمنة لأنها تُعتمد بواسطة Face ID أو Touch ID أو رمز مرور الجهاز، بالإضافة إلى رمز أمان ديناميكي فريد لمرة واحدة.

يتم قبول Apple Pay في محلات البقالة والصيدليات والتاكسيات والمطاعم والمقاهي والمتاجر، والعديد من الأماكن الأخرى.

استخدام Apple Pay عبر الأجهزة المختلفة

كما يمكن استخدام Apple Pay على iPhone و iPad و Mac، لإجراء عمليات شراء أسرع وأكثر ملاءمة من خلال التطبيقات أو عبر الإنترنت من خلال Safari دون الحاجة إلى إنشاء حسابات أو إعادة إدخال بيانات البطاقة أو تفاصيل الشحن والفواتير بشكل متكرر.

وتُسهل Apple Pay الدفع مٌقابل خدمات توصيل الطعام، البقالة، التسوق عبر الإنترنت، المواصلات، ومواقف السيارات، والعديد من الأماكن الأخرى.

كما يمكن استخدام Apple Pay لإجراء المدفوعات في التطبيقات عن طريق .Apple Watch

الأمان والخصوصية في Apple Pay

الأمان والخصوصية هما أساس Apple Pay عندما يستخدم العملاء بطاقة ائتمان أو بطاقة خصم مع Apple Pay، لا يتم تخزين أرقام البطاقات الفعلية على الجهاز، ولا على خوادم Apple.

بدلاً من ذلك، يتم تعيين رقم فريد للجهاز، مشفر، ومخزن بأمان في عنصر آمن ، وهو شريحة معتمدة ذات معايير صناعية مصممة لتخزين معلومات الدفع بأمان على الجهاز.

طريقة إعداد Apple Pay على أجهزة فوري

تعد Apple Pay سهلة الإعداد، على iPhone، يمكن ببساطة فتح تطبيق Apple Wallet، والنقر على +، واتباع الخطوات لإضافة بطاقة ماي فوري الصفراء.

بمجرد أن يضيف العميل البطاقة إلى iPhone أو Apple Watch أو iPad أو Mac، يمكنه البدء في استخدام Apple Pay على ذلك الجهاز على الفور.

سيستمر العملاء في تلقي جميع المكافآت والمزايا التي تقدمها بطاقة ماي فوري الصفراء.

اقرأ أيضًا:

بنك مصر يشارك في مبادرة "افتح حسابك في مصر" للمصريين العاملين بالخارج التي أطلقها البنك المركزي المصري ووزارة الخارجية والهجرة



منح تسهيلات ائتمانية للسويدي إلكتريك لدعم خططها بمجالات الطاقة في مصر والسعودية والإمارات

