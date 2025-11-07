بعد أقل من 6 شهور..تكليف المهندس وليد عبد المحسن زهران وكيلاً لوزارة الزراعة بسوهاج خلفًا لـ عمر صفوت

شهدت مديرية الزراعة بمحافظة سوهاج حركة تغييرات إدارية جديدة، حيث تم تكليف المهندس وليد عبد المحسن زهران بمنصب وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، خلفًا للدكتور عمر صفوت يوسف عمر الذي تم تعيينه في يونيو 2025. ويأتي القرار ضمن حركة تدوير وتجديد للقيادات داخل القطاع الزراعي بهدف رفع كفاءة العمل وتحسين الخدمات المقدمة للمزارعين، ويرصد الموجز التفاصيل.

حقيقة إقالة وكيل الزراعة بسوهاج

وأكد مصدر مسؤول أن الوكيل الجديد لم يتسلم مهام عمله رسميًا حتى الآن، موضحًا أن التكليف صدر بالفعل، لكن عملية التسليم والتسلم والإجراءات الإدارية ما زالت جارية، وشدد المصدر على أنه لا صحة تمامًا لما تردد عن إقالة أو اعتذار الوكيل عن المنصب، واصفًا تلك الأحاديث بأنها “اجتهادات غير دقيقة”.

ويأتي هذا التغيير في وقت تشهد فيه محافظة سوهاج عدداً من الملفات الزراعية المهمة، أبرزها مشروعات تطوير الري الحديث، ودعم الزراعات الاستراتيجية، ومتابعة الجمعيات الزراعية وخدمات الإرشاد، بالإضافة إلى التوسع في برامج مكافحة الآفات وتحسين إنتاجية المحاصيل.

مديرية الزراعة بسوهاج

وتترقب مديرية الزراعة داخل سوهاج بدء عمل الوكيل الجديد، وسط آمال بتحسين مستوى الخدمات للمزارعين، ودعم مشروعات التنمية الزراعية، خاصة مع توسع الدولة في خطط التحول لأنظمة ري حديثة وزيادة المساحات المنزرعة بالمحاصيل الاستراتيجية.

ومن المنتظر الإعلان رسميًا عن موعد استلامه للعمل، وعقد أول اجتماع له داخل المديرية خلال الفترة القادمة.

