مصطفى كامل يكشف تفاصيل الحالة الصحية للكينج محمد منير ويطمئن جمهوره

الفنان مصطفى كامل يطمئن محبي الكينج محمد منير بعد شائعات نقله إلى المستشفى، مؤكدًا استقرار حالته الصحية وخضوعه لفحوصات روتينية فقط، فيما عبّر منير عن فخره بموقف مصر من القضية الفلسطينية خلال مشاركته في احتفالية «وطن السلام»، ويرصد الموجز التفاصيل.

الكينج محمد منير بصحة جيدة بعد شائعات نقله إلى المستشفى

طمأن الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، جمهور الفنان الكبير محمد منير بشأن حالته الصحية، بعد الأنباء التي تم تداولها خلال الساعات الماضية حول تعرضه لوعكة صحية مفاجئة استدعت نقله إلى المستشفى.

وأكد كامل في تصريحات خاصة أن الكينج بخير، وأنه تواصل معه شخصيًا للاطمئنان عليه، مشيرًا إلى أن ما شعر به كان مجرد إرهاق وتعب بسيط نتيجة المجهود الكبير الذي بذله في الفترة الأخيرة، لا سيما عقب مشاركته في عدد من الفعاليات الفنية.

فحوصات روتينية وتأكيد من نقيب الموسيقيين على استقرار الحالة

وأوضح نقيب المهن الموسيقية أن محمد منير أجرى بعض الفحوصات الطبية الروتينية داخل أحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة، وجاءت جميع النتائج مطمئنة للغاية. وأضاف أن الفنان الكبير يحظى بمتابعة طبية دقيقة، وأن كل المؤشرات الصحية تؤكد استقرار حالته تمامًا، داعيًا جمهوره إلى الاطمئنان وعدم الانسياق وراء الشائعات.

وأشار مصطفى كامل إلى أن النقابة تتابع حالة الفنان أولًا بأول، تقديرًا لمكانته الفنية الكبيرة ودوره في تشكيل وجدان أجيال متعاقبة من محبي الغناء المصري والعربي.

محمد منير يشارك في احتفالية «وطن السلام» ويغني مع محمد حماقي

من جانبه، حرص الكينج محمد منير على طمأنة جمهوره بطريقته الخاصة، حيث نشر عبر صفحته الرسمية على فيس بوك صورًا من مشاركته في احتفالية وطن السلام التي أقيمت مؤخرًا، وشهدت غناءه دويتو مميزًا مع النجم محمد حماقي، وهي الأغنية التي لاقت تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعبّر منير عن سعادته بالمشاركة في هذه الاحتفالية، مؤكدًا أنها مناسبة وطنية مشرفة تعكس روح الفن المصري وقدرته على توحيد القلوب.

الكينج يشيد بموقف مصر من القضية الفلسطينية

وفي تصريحات لـ«اليوم السابع»، عبّر الفنان محمد منير عن فخره بموقف مصر الداعم للشعب الفلسطيني في ظل التطورات الراهنة، مشيرًا إلى أن أغنيته الأخيرة «في ظهرك يا فلسطيني» جاءت من القلب، متمنيًا أن تكون قد وصلت إلى وجدان الناس كما أراد.

كما وجّه الكينج التحية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه المستمر للفن والفنانين، مؤكدًا أن افتتاح دار الأوبرا الجديدة بالعاصمة الإدارية يمثل «صرحًا عظيمًا» يجسد رؤية الدولة في دعم الثقافة والفنون.

دعم جماهيري واسع ورسائل حب للكينج

تفاعل الآلاف من محبي الكينج عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع تصريحات نقيب الموسيقيين، حيث تصدّر اسم محمد منير قوائم الأكثر بحثًا على محركات البحث في مصر، وسط موجة من الدعاء له بالصحة والعافية،

وأكد العديد من الفنانين أن منير يظل رمزًا للفن الأصيل وصوت مصر الحقيقي، وأن جمهوره سيظل يسانده في كل مراحل حياته الفنية.

