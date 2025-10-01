محمد منير يكشف عن ديو جديد مع ويجز ويتحدث عن الجيل الجديد والفن المصري

تعاون فني يجمع الكينج محمد منير وويجز قريبًا

أكد الفنان محمد منير خلال استضافته في برنامج «الصورة» مع الإعلامية لميس الحديدي على قناة النهار، أنه يستعد لتقديم ديو جديد مع مطرب الراب ويجز، معبرًا عن سعادته بالتعاون مع الجيل الجديد من الفنانين.

وأشار إلى إمكانية التعاون مع فرق مثل كايروكي والفنان أمير عيد، موضحًا أنه حريص على دعم الأصوات الشابة كما دعمه كبار الشعراء في بداياته، ويرصد الموجز التفاصيل.

محمد منير: لا أستطيع العيش بدون الغناء

أكد محمد منير أنه لا يمتلك مطربًا مفضلًا، لكنه لا يستطيع الاستغناء عن الغناء في حياته، معتبرًا الفن جزءًا من تكوينه الشخصي والإنساني.

حنين لوالديه وأثر أسوان في منزله

تحدث محمد منير عن صورة والديه المعلّقة في منزله، وقال إنه كان يتمنى أن يريا نجاحه الحالي، مشيرًا إلى أن الصورة التُقطت في بداية الخمسينيات،

وكشف عن احتفاظه بحجارة من أسوان في منزله، معتبرًا أنها تمثل الفلسفة التي تربى عليها بين نعومة النيل وصلابة الحجر.

أزمة الكلمات.. ومحاولات لإنقاذ الأغنية

أشار محمد منير إلى أن الأغنية المصرية تعاني من نقص في الشعراء الذين يقدمون مضمونًا حقيقيًا، لكنه أثنى على محاولات أسماء مثل:

عصام عبدالله

بهاء الدين محمد

كوثر مصطفى

منة القيعي

كما أشاد بدور الفرق المستقلة في الحفاظ على تنوع المشهد الموسيقي.

فقدان رموز الفن عالميًا ومحليًا

تحدث الكينج عن غياب كبار الموسيقيين عالميًا في العقود الأخيرة، وصولًا إلى مايكل جاكسون، معتبرًا أنهم ساهموا في تهدئة الصراعات العالمية.

وأوضح أن مصر عرفت الخسارة نفسها برحيل عمالقة مثل محمد عبدالوهاب، كمال الطويل، بليغ حمدي، الموجي، صلاح جاهين، عبدالرحيم منصور، وسيد حجاب.

تفاصيل ألبوم محمد منير الجديد

يستعد محمد منير لإطلاق ألبوم جديد يضم 10 أغنيات متنوعة، بتعاونات واسعة مع شعراء وملحنين شباب.

من أبرز المشاركات في الألبوم:

الشاعرة هالة علي الزيات

الملحن أحمد زعيم

الموزع عمرو عبدالفتاح

أمير محروس (ميكس وماستر)

كما سجّل أغنية من كلمات الشاعر مصطفى حدوتة ولحن إيهاب عبدالواحد، ويشهد الألبوم أول تعاون مع الملحن عزيز الشافعي والشاعرة منة القيعي.

ديو مع تامر حسني في الألبوم

يضم الألبوم أغنية «الذوق العالي» التي تجمع منير بتامر حسني، وهي من كلمات تامر حسين، وألحان الراحل محمد رحيم.

