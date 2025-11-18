سيجنيفاي مصر تتعاون لإضاءة معرض «الأبد هو الآن» للعام الخامس على التوالي

إضاءة معرض «الأبد هو الآن» للعام الخامس على التوالي.. أعلنت شركة سيجنيفاي مصر، الرائدة عالميًا في مجال الإضاءة، عن تجديد تعاونها مع "ارت دي ايجيبت" للعام الخامس على التوالي لإضاءة معرض "الأبد هو الآن"، الذي يُقام سنويًا في أهرامات الجيزة، وبصفتها الشريك الرئيسي للإضاءة في المعرض، تواصل "سيجنيفاي" إبراز التلاقي بين الفن المعاصر والتراث المصري الخالد من خلال حلولها المبتكرة.

الموجز ينقل التفاصيل، إذ يُقام المعرض في الفترة من 11 نوفمبر وحتى 6 ديسمبر المقبل، حيث يضم أعمال عشرة فنانين متميزين من مختلف أنحاء العالم.

وتُركز نسخة هذا العام على التقاطعات بين الفن والثقافة والتعبير المعاصر، حيث يقدم الفنانون المشاركون رؤى فريدة تعكس ارتباط الإنسان الدائم بالتاريخ، ومن أجل إحياء هذه الأعمال بأسلوب فني مميز، قدمت «سيجنيفاي» مجموعة تصميمات إضاءة مخصصة لكل عمل فني، بما يعزز تأثيره البصري وعمقه وإحساسه الجمالي. كما تم تركيب أكثر من 90 وحدة إنارة في أنحاء المعرض، شملت أجهزة مثل Uni Flood C وUni Strip وSmart Bright Flood Lights ، وجرى توزيعها بدقة لإبراز الألوان والخامات والأشكال بطريقة تضمن ظهور كل عمل في أفضل صورة ممكنة، كما أُضيفت وحدات إضاءة مدمجة لإضاءة الممرات، مما أضفى أجواء دافئة وترحيبية تُوجّه الزوار بسلاسة خلال المعرض.

ومن أبرز عناصر نسخة هذا العام جناح البودكاست التفاعلي لـ «ارت دي ايجيبت»، الذي ترعاه سيجنيفاي، وهو مساحة مبتكرة تُحفّز على الحوار والإبداع، ويتميز الجناح بإضاءة تفاعلية متكيفة يمكن للزوار التحكم فيها بسهولة لتتناسب مع حالاتهم المزاجية، في تجربة تُجسد الانسجام بين الفن والتكنولوجيا والتفاعل الإنساني، حيث تصبح الإضاءة عنصرًا تعبيريًا يُضيف بُعدًا جديدًا للتجربة الفنية.

وفي السياق ذاته، قال محمد سعد الرئيس التنفيذي لسيجنيفاي إفريقيا: "شراكتنا مع ارت دي ايجيبت تواصل الاحتفاء بالترابط العميق بين الفن والتراث والابتكار، ونحن في سيجنيفاي نؤمن بأن الضوء ليس مجرد وسيلة للإضاءة، بل هو قوة إبداعية تُجسّد القصص وتربط بين الماضي العريق لمصر وحاضرها المتجدد، ومن خلال حلولنا الذكية والمستدامة، نسعى إلى دعم التعبير الفني والحفاظ على الإرث الثقافي المصري، وخلق تجارب تُلهم الزوار وتبقى في الذاكرة ضمن أحد أشهر المواقع الأثرية في العالم".

وأضاف: "يُعدّ معرض «الأبد هو الآن» منصة فريدة تُبرز الحضور المتنامي لمصر على الساحة الفنية العالمية. ونحن فخورون بأن نكون جزءًا من هذه الرؤية من خلال الجمع بين الابتكار العالمي والاحترام العميق للثقافة والتاريخ، وإبراز كيف يمكن للضوء أن يوحّد بين الإبداع والاستدامة والمشاعر الإنسانية في تناغم تام."

من جانبها، قالت نادين عبد الغفار، مؤسس "ارت دي ايجيبت":" تُعدّ سيجنيفاي شريكًا استراتيجيًا لنا منذ عام 2017، أي منذ انطلاق "ارت دي ايجيبت" في المتحف المصري بميدان التحرير، الذي يعود بناؤه إلى عام 1902، حيث صُممت الإضاءة آنذاك خصيصًا لحماية القطع الأثرية، ومنذ ذلك الحين، كانت سيجنيفاي شريكنا في الإضاءة في كل من قصر المنيل وشارع المعز التاريخي، إضافة إلى النسخ الخمس من معرض "الأبد هو الآن" عند الأهرامات، ونحن فخورون بهذه الشراكة ونتطلع إلى استمرارها لسنوات طويلة."

وأضافت:"هذه النسخة الخامسة ليست نهاية بل بداية لمرحلة جديدة. رؤيتنا تتمثل في بناء جسور ثقافية بين مصر والعالم، وبين التراث والحداثة، وبين الأجيال المختلفة، فمن خلال وضع التراث المصري في قلب الحوار الفني العالمي، نُذكّر العالم بأن مصر ليست فقط مهد التاريخ، بل أيضًا منبع الابتكار المعاصر."

الجدير بالذكر أن بصمة سيجنيفاي في صون التراث المصري تمتد إلى المتحف المصري الكبير، حيث نفّذت الشركة نظامًا متكاملًا للتحكم الذكي بالإضاءة، شمل تصميم وتنفيذ حلول تُحافظ على المقتنيات الأثرية وتُثري تجربة الزوار البصرية، ويجسّد هذا المشروع التزام الشركة بدعم أبرز المؤسسات الثقافية في مصر عبر حلول مستدامة تمزج بين الابتكار واحترام التاريخ، بما يبرز روعة الماضي بروح معاصرة.

