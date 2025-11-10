الكهرباء تفعل غرفة العمليات المركزية لمتابعة تأمين التغذية داخل المقار الانتخابية بالمحافظات

متابعة تأمين التغذية الكهربائية داخل المقار الانتخابية بالمحافظات.. وجه الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة باتخاذ الإجراءات اللازمة في إطار خطة العمل لتأمين وتحسين جودة التغذية الكهربائية، ومواصلة تنفيذ أنماط التشغيل الحالية للحد من الفقد الفني وخفض استهلاك الوقود والحفاظ على استقرار واستدامة التيار الكهربائي، لتحقيق الكفاءة العامة للتشغيل وضمان تقديم خدمات كهربائية لائقة على كافة الاستخدامات.

يأتي ذلك في إطار برنامج عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وخطة تحسين جودة التشغيل والارتقاء بمعدلات الأداء، واستمرارا للمتابعة المستمرة لضمان استقرار التيار وجودة التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية، خلال انتخابات مجلس النواب التي بدأت مرحلتها الأولى داخل البلاد، اليوم الإثنين في عدد من المحافظات، وتحسبا للتغيرات المناخية المصاحبة لفصل الخريف

الموجز ينقل التفاصيل حيث قال الدكتور محمود عصمت، إن تأمين التغذية الكهربائية للعملية الانتخابية كاستحقاق دستوري يمثل أولوية قصوى وضمانة أساسية لاستقرار عمل اللجان، مشيرا إلى اتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان استمرارية واستقرار التيار الكهربائي خلال فترة انتخابات مجلس النواب التي انطلقت اليوم في محافظات المرحلة الأولى، موضحا رفع درجة الاستعداد والجاهزية الكاملة لتأمين التغذية الكهربائية بكافة مقار اللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية، واتخاذ كافة الإجراءات التنظيمية، بالتنسيق بين الإدارة العامة لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر بالوزارة، والشركة القابضة لكهرباء مصر وشركاتها التابعة، والشركة المصرية لنقل الكهرباء.

وشدد على تفعيل غرفة العمليات المركزية بإدارة الأزمات لمتابعة الموقف لحظة بلحظة على مدار الساعة، وربطها بغرف العمليات بالشركات والمركز القومي للتحكم، ومراكز التحكم الإقليمية والمحلية، لضمان سرعة اتخاذ القرار والتعامل الفوري مع أي طارئ أو بلاغ فني.

اضاف الدكتور محمود عصمت، أن خطة التأمين تضمنت المراجعة الشاملة لمكونات الشبكة الكهربائية بجميع مقار اللجان العامة والفرعية، وفحص الوصلات وأكشاك التوزيع وغرف المحولات، والانتهاء من تنفيذ الصيانات الوقائية المطلوبة، وتوفير مولدات كهرباء احتياطية خاصة بمقار لجان الفرز الرئيسية، والتنسيق المسبق مع الجهات المعنية لتحديد مواقع المقار الانتخابية لضمان تغذية مستقرة وآمنة، وكذلك التنسيق في إرجاء أعمال الصيانة المجدولة ووقف جميع المناورات الكهربائية خلال فترة الانتخابات، وتكليف فرق طوارئ وصيانة تعمل على مدار اليوم بجميع المحافظات، مدعومة بفرق دعم إضافية واحتياطي استراتيجي من المهمات وقطع الغيار لمجابهة الطوارئ الفنية.

بالإضافة إلى توزيع سيارات التحكم والاختبار والطوارئ في نقاط استراتيجية على مستوى الجمهورية لتقليل زمن الاستجابة لأي أعطال، وتعزيز المتابعة من خلال مراكز التحكم القومي والإقليمي والمحلي وغرفة العمليات المركزية بالوزارة، منوها عن خدمة الخط الساخن (121) لتلقي البلاغات.

أكد الدكتور محمود عصمت، أن قطاع الكهرباء والطاقة شريك دائم في تأمين كافة الفعاليات والتي كان آخرها افتتاح المتحف المصرى الكبير، وأن الشركات لديها خطط واضحة ومحددة للتحرك واتخاذ الإجراءات اللازمة فى نطاق المسئولية في إطار الحرص على تأمين التغذية الكهربائية للعملية الانتخابية وتوفير كافة السبل والمتطلبات التى تكفل للمواطنين ممارسة حقهم الدستوري بسهولة ويسر، انطلاقا من دور قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة كمرفق حيوي وهام.

