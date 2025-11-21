برعاية الرئيس السيسي.. انطلاق النسخة الـ11 من دوري مراكز الشباب توتال انرجيز 2025- 2026

تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبدعم من وزارة الشباب والرياضة، أعلنت شركة توتال إنرجيز عن انطلاق فعاليات النسخة الحادية عشرة من دوري مراكز الشباب توتال إنرجيز 2025-2026، وذلك خلال مؤتمر صحفي نظمته الشركة بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ومعتز نزال المدير العام لشركة توتال إنرجيز للتسويق إيجيبت، إلى جانب لفيف من الشخصيات العامة والرياضية والإعلامية، وقيادات وزارة الشباب والرياضة ومسؤولي الشركة.

إقامة النسخة الحادية عشرة من دوري مراكز الشباب

الموجز ينقل التفاصيل، وفي هذا السياق، أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن إقامة النسخة الحادية عشرة من دوري مراكز الشباب تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي تعكس اهتمام الدولة بدعم الشباب وتنمية قدراتهم في مختلف المجالات، موضحًا أن هذا الدوري يمثل منصة هامة لاكتشاف الموهوبين في كرة القدم، ونشر ثقافة الممارسة الرياضية، وجذب الشباب للمشاركة في الأنشطة المتنوعة داخل مراكز الشباب وأن تنفيذ النسخة العاشرة من الدوري كان من ثمار جهود الحكومة المصرية في تعزيز الرياضة والشباب، مشيرًا إلى أن النسخة الجديدة ستشهد مشاركة واسعة من مراكز الشباب في جميع محافظات الجمهورية.

وأعرب وزير الشباب والرياضة عن تقديره لشركة توتال إنرجيز على دعمها المستمر لمثل هذه المبادرات التي تسهم في بناء جيل رياضي واعٍ ومؤهل، مؤكداً حرص الوزارة على توفير كافة الإمكانات لإنجاح الدوري، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوسيع قاعدة الممارسين للرياضة، واكتشاف المواهب الواعدة بالتنسيق مع الأجهزة الفنية ومديريات الشباب والرياضة في المحافظات، لاختيار أفضل العناصر لتمثيل منتخبات المحافظات، وأن دوري مراكز الشباب لكرة القدم يعد من أكبر المشروعات التي تنفذها الوزارة لنشر الممارسة الرياضية، وتكثيف الأنشطة داخل مراكز الشباب، بما يحقق أهداف التنشئة الرياضية المتكاملة للشباب، كما شدد على أهمية الالتزام بالقيم التربوية واللوائح المنظمة لمنافسات الدوري، وتطبيق الإجراءات اللازمة لضمان سير البطولة بالشكل الأمثل.

من جانبه، أعرب معتز نزال المدير العام لشركة توتال إنرجيز للتسويق إيجيبت، عن تقديره العميق لوزير الشباب والرياضة على دعمه المتواصل، مشيرًا إلى أن التعاون بين الشركة والوزارة يعكس التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص في دعم جهود التنمية المستدامة في مصر و أن رعاية توتال إنرجيز لدوري مراكز الشباب تأتي في إطار التزام الشركة بدعم الشباب والرياضة، وتشجيعهم على ممارسة النشاط الرياضي وتنمية روح التنافس الإيجابي، مشيرًا إلى استعداد الشركة لمواصلة دعم المبادرات والمشروعات الرياضية والاجتماعية في المستقبل.

وأضاف معتز نزال، أن دوري مراكز الشباب توتال إنرجيز يعد نموذجًا ناجحًا للتعاون بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص في دعم الرياضة المصرية، وتمكين الشباب من إبراز قدراتهم ومواهبهم في إطار من المنافسة الشريفة والانتماء الوطني.

وفي إطار تطوير البطولة وتحفيز الفرق واللاعبين على المشاركة والتميز، تعلن اللجنة المنظمة عن تخصيص إجمالي جوائز مالية للفِرق الفائزة الاربعة.

كما سيتم تقديم أربع كؤوس لأفضل اللاعبين في الفئات التالية:

1. أفضل حارس مرمى

2. هداف البطولة

3. رجل المباراة النهائية

4. رجل البطولة

وتنطلق مرحلة جديدة للبطولة عقب إجراء القرعة بمشاركة 27 فريقًا يمثلون جميع محافظات مصر، وذلك في إطار حرص اللجنة المنظمة على تعزيز التنافس وتوسيع قاعدة المشاركة، وسيتم الكشف أيضاً عن الشكل الجديد لتميمة البطولة لعام 2026، في خطوة تهدف لتطوير هوية البطولة وإضفاء طابع عصري ومميز على الحدث.

جدير بالذكر أن دوري مراكز الشباب توتال انرجيز يُعد أحد أهم المشروعات الرياضية التي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع القطاع الخاص، بهدف توسيع قاعدة الممارسين لكرة القدم على مستوى الجمهورية، وإتاحة الفرصة أمام الشباب لاكتشاف مواهبهم الرياضية داخل مراكز الشباب في القرى والمدن المصرية، وقد ساهم الدوري، على مدار نسخه السابقة، في تقديم العديد من المواهب المتميزة للأندية والمنتخبات الوطنية، إلى جانب ترسيخ قيم الانتماء والمشاركة المجتمعية بين الشباب.

