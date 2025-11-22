القنوات المجانية الناقلة لمباراة الأهلي ضد شبيبة القبائل اليوم بدوري الأبطال

تترقب جماهيركرة القدم الإفريقية، قمة فريق الأهلي أمام نظيره فريق شبيبة القبائل الجزائري في بادية مشواره بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الجديد 2025-2026.

تتمني جماهير الأهلي الفوز أمام الفريق الجزائري لتحقيق انطلاقة قوية بالبطولة خاصة أن المباراة تقام علي ملعب الاهلي وبين جماهيرة كما تنتظر الفريق مواجهة صعبة خارج الديار أمام نظيره الجيش الملكي المغربي.

موعد قمة الأهلي ضد شبيبة القبائل

المواجهة النارية التي تجمع فريق الأهلي أمام نظيره شبيبة القبائل الجزائري في أولي جولات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الجديد 2025-2026، تنطلق في السادسة مساء اليوم السبت الموافق 22 نوفمبر الجاري.

مشاهدة مباراة الأهلي ضد شبيبة القبائل

مباراة فريق الأهلي ضد نظيره فريق شبيبة القبائل الجزائري في أولي جولات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الجديد 2025-2026. والمقررة مساء اليوم 22 نوفمبر الجاري، تنقل عبر قنوات beIN sports القطرية مع وجود ستوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة.

الأهلي ضد شبيبة القبائل

قنوات مجانية تنقل مباراة الأهلي ضد شبيبة القبائل

تستطيع مشاهدة قمة الأهلي ضد شبيبة القبائل، مجانا عبر قناة أون تايم سبورت عبر البث الأرضي، حيث تنقل القناة المباراة على شاشتها، فحسب لائحة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، فأن الدول التي تلعب المباريات على أرضها، يحق لها البث عبر التلفزيون الأرضي مقابل شارة البث.

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة شبيبة القبائل

من المنتظر أن يشهد تشكيل الأهلي ضد شبيبة القبائل مشاركة العناصر الأتية..

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: ياسر إبراهيم - ياسين مرعي - كريم فؤاد - محمد هاني

خط الوسط: أليو ديانج - مروان عطية - أشرف بن شرقي

خط الهجوم: أحمد مصطفى زيزو - محمود حسن تريزيجيه - محمد شريف.

قائمة الأهلي لمواجهة شبيبة القبائل

يرصد الموجز، قائمة الأهلي لمواجهة شبيبة القبائل وتضم..

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - محمد سيحا

خط الدفاع: ياسين مرعي - ياسر إبراهيم - محمد هاني - كريم فؤاد - عمر كمال عبد الواحد - بيكهام.

خط الوسط: إمام عاشور- أليو ديانج - أحمد مصطفى زيزو - مروان عطية - محمود حسن تريزيجيه - محمد علي بن رمضان - طاهر محمد طاهر - محمد مجدي أفشة -أحمد نبيل كوكا.

خط الهجوم: محمد شريف - أشرف بن شرقي.

اقرأ أيضًا:

وليد صلاح الدين يكشف تطورات حالة إمام عاشور

قرعة دوري أبطال أفريقيا 2025/2026.. مجموعة نارية للأهلي ومنافسة متوازنة لبيراميدز



