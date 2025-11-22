موعد مباراة الأهلي وشبيبة القبائل الجزائري والقناة الناقلة في دوري أبطال أفريقيا

يستعد النادي الأهلي لبدء مشواره في النسخة الجديدة من دوري أبطال أفريقيا، حيث يلتقي اليوم مع شبيبة القبائل الجزائري في مواجهة مرتقبة تجمع الفريقين على أرض ملعب القاهرة الدولي، وسط دعم جماهيري كامل بعد الموافقات الرسمية على حضور السعة القصوى في المدرجات، ويرصد الموجز التفاصيل.

تفاصيل المواجهة الافتتاحية للأهلي في البطولة

يخوض الأهلي مباراته الأولى في دور المجموعات ضمن المجموعة الثانية التي تضم كلاً من شبيبة القبائل الجزائري، والجيش الملكي المغربي، ويانج أفريكانز التنزاني. وتأتي هذه المواجهة تحت أهمية مضاعفة، كونها الخطوة الأولى في رحلة الفريق نحو استعادة لقب دوري الأبطال.

وتقام المباراة اليوم السبت في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، في أجواء ينتظر أن تكون حماسية بفضل الحضور الجماهيري الكبير الذي أعلن النادي الأهلي عن اعتماده رسميًا.

القناة الناقلة والتغطية الإعلامية

تنقل شبكة بي إن سبورتس مباريات دوري أبطال أفريقيا بشكل حصري في مصر والشرق الأوسط، وسيتم بث مباراة الأهلي وشبيبة القبائل تحديدًا عبر قناة بي إن سبورتس 5، مع تغطية تحليلية قبل وبعد اللقاء، تتناول تشكيل الفريقين وأبرز عناصر القوة في كل فريق.

الترتيب داخل المجموعة الثانية

يتصدر الأهلي المجموعة الثانية نظريًا قبل انطلاق منافساتها، إلى جانب كل من:

شبيبة القبائل الجزائري

الجيش الملكي المغربي

يانج أفريكانز التنزاني

وتسعى كتيبة الأحمر لحصد أول 3 نقاط تمنح الفريق دفعة معنوية قوية في بداية مشواره القاري.

طموحات الأهلي في النسخة الجديدة

يدخل الأهلي المباراة متسلحًا بعاملي الأرض والجمهور، إضافة إلى الدوافع الكبيرة للعودة إلى منصات التتويج الأفريقية. ويركز الجهاز الفني على تحقيق بداية ناجحة تمنح الفريق الثبات المطلوب في المباريات المقبلة، خاصة أن المنافسة في المجموعة الثانية معروفة بصعوبتها.

كما تأمل جماهير الأهلي أن تكون هذه النسخة نقطة انطلاق نحو استعادة "الأميرة السمراء" والعودة بها إلى الجزيرة مرة أخرى.

مباراة الأهلي وشبيبة القبائل تُعد واحدة من أبرز مواجهات الجولة الافتتاحية في دوري أبطال أفريقيا، وسط استعدادات قوية، وحضور جماهيري كثيف، وبث حصري عبر شبكة بي إن سبورتس. مواجهة تترقبها جماهير الأحمر أملًا في بداية مثالية نحو اللقب القاري.