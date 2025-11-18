موعد مباراة الأهلي القادمة ضد شبيبة القبائل بدوري الأبطال والقنوات الناقلة

يترقب عشاق كرة القدم، مواجهة فريق الأهلي أمام نظيره فريق شبيبة القبائل الجزائري في مستهل مشواره بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الجديد 2025-2026.

يبحث كل فريق عن تحقيق الفوز لتحقيق انطلاقة قوية بالبطولة فالأهلي بقيادة توروب يبحث عن تحقيق الفوز علي نظيره شبيبة القبائل الجزائري خاصة أن المباراة تقام علي ملعبه وبين جماهيرة وقبل المواجهة الصعبة خارج الديار أمام نظيره الجيش الملكي المغربي وذلك في ظل سعيه لحجز تذكرة التأهل للدور التالي من البطولة.

موعد مباراة الأهلي ضد شبيبة القبائل

القمة الساخنة التي تجمع فريق الأهلي أمام نظيره شبيبة القبائل الجزائري في أولي جولات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الجديد 2025-2026، تنطلق في الخامسة مساء السبت المقبل الموافق 22 نوفمبر الجاري.

القنوات الناقلة لقمة الأهلي ضد شبيبة القبائل

مواجهة فريق الأهلي أمام نظيره شبيبة القبائل الجزائري في أولي جولات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الجديد 2025-2026. والمقررة مساء 22 نوفمبر الجاري، تنقل عبر قنوات beIN sports القطرية مع وجود ستوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة.

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة شبيبة القبائل

من المنتظر أن يشهد تشكيل الأهلي ضد شبيبة القبائل مشاركة العناصر الأتية..

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: ياسر إبراهيم - ياسين مرعي - كريم فؤاد - محمد هاني

خط الوسط: أليو ديانج - مروان عطية - أشرف بن شرقي

خط الهجوم: أحمد مصطفى زيزو - محمود حسن تريزيجيه - محمد شريف.

قائمة الأهلي المتوقعة لمواجهة شبيبة القبائل

يرصد الموجز، قائمة الأهلي المتوقعة لمواجهة شبيبة القبائل وتضم..

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - محمد سيحا

خط الدفاع: ياسين مرعي - ياسر إبراهيم - محمد هاني - محمد شكري - عمر كمال عبد الواحد - أشرف داري - بيكهام.

خط الوسط: إمام عاشور- أليو ديانج - أحمد مصطفى زيزو - مروان عطية - محمود حسن تريزيجيه - محمد علي بن رمضان - طاهر محمد طاهر - محمد مجدي أفشة -أحمد نبيل كوكا - أحمد عبدالقادر.

خط الهجوم: محمد شريف - أشرف بن شرقي - نيتيس جراديشار.

