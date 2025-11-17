موعد مباراة مصر ضد كاب فيردي بدورة العين الودية والقنوات الناقلة

يترقب عشاق الكرة المصرية، مباراة منتخب مصرضد كاب فيردي في مباراة تحديد المركز الثالث بدورة العين الودية الدولية بالإمارات، وذلك في اطار استعدادات المنتخب الوطني للمشاركة ببطولة كأس الأمم الأفريقية بالمغرب.

يسعي منتخب مصر لتحقيق الفوز علي حساب كاب فيردي لمصالحة جماهير الكرة المصرية وذلك عقب هزيمته أمام نظيره منتخب أوزباكستان بثنائية نظيفة في مباراته الأولي بدورة العين الودية الدولية بالإمارات.

موعد مباراة مصر ضد كاب فيردي

مواجهة منتخب مصر ضد نظيره منتخب كاب فيردي في مباراة تحديد المركز الثالث بدورة العين الودية الدولية بالإمارات، تنطلق في السادسة مساء اليوم الاثنين الموافق 17 نوفمبر الجاري.

مشاهدة مباراة مصر ضد كاب فيردي

مواجهة منتخب مصر ضد نظيره منتخب كاب فيردي في مباراة تحديد المركز الثالث بدورة العين الودية الدولية بالإمارات، والتي تنطلق في السادسة مساء اليوم الاثنين الموافق 17 نوفمبر الجاري، تنقل عبر قنوات مودرن سبورت القطرية مع وجود ستوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة.

مصر ضد كاب فيردي

تشكيل منتخب مصر ضد كاب فيردي

يرصد الموجز، تشكيل منتخب مصر ضد كاب فيردي حيث من المنتظر مشاركة العناصر الأتية..

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: رامي ربيعة - حسام عبدالمنعم - محمد حمدي- محمد هاني.

خط الوسط: محمد شحاته - مروان عطية - مروان عثمان.

خط الهجوم: عمر مرموش - مصطفي محمد - أسامه فيصل.

غيابات منتخب مصر أمام كاب فيردي

يغيب عن منتخب مصر أمام كاب فيردي كل من: محمد عبدالمنعم ومحمود حسن تريزيجيه وإبراهيم عادل وزيزو وحمدي فتحي وإمام عاشور. وأعرب حسام حسن عن حزنه عقب الخسارة أمام منتخب أوزبكستان.

وأشار حسام حسن إلى أنه دائمًا يلعب للفوز، حيث إن لاعبي مصر لديهم ثقافة الفوز في المباريات الرسمية وكذلك الودية، وقال أن عودة أحمد فتوح وطاهر محمد طاهر أسعدته، حيث إنهما من اللاعبين المميزين، وسيستفيد منهما خلال المرحلة المقبلة.

