نصر فريد واصل يكشف كواليس فتوى تحريم التدخين خلال توليه منصب المفتي

في احتفالية مرور 130 عامًا على تأسيس دار الإفتاء المصرية، أعاد الدكتور نصر فريد واصل، مفتي الجمهورية الأسبق، الحديث عن واحدة من أهم الفتاوى التي أثارت جدلًا واسعًا في تاريخ الإفتاء، وهي فتوى تحريم التدخين، وجاءت تصريحاته لتوضح الخلفيات الشرعية والعلمية التي استند إليها في إصدار هذا الحكم، إضافة إلى كواليس عمله داخل دار الإفتاء في فترة شهدت كثيرًا من الخلافات حول بعض القضايا الشرعية، ويرصد الموجز التفاصيل.

انطلاق احتفالية دار الإفتاء بذكرى 130 عامًا على تأسيسها

انطلقت فعاليات الاحتفال داخل مقر الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، بحضور واسع من الشخصيات الدينية والتنفيذية، بينهم المفتون السابقون وأسر المفتين الراحلين.



وتصادف هذه الذكرى 23 نوفمبر 1895، وهو اليوم الذي شهد تأسيس أول دار إفتاء منظمة رسميًا في العالم الإسلامي، والتي أصبحت خلال 13 عقدًا مرجعًا علميًّا رصينًا يسهم في نشر الوعي وتعزيز الاستقرار المجتمعي.

كما تضمنت الاحتفالية عرض فيلم وثائقي يرصد تاريخ الدار ومحطاتها البارزة، بجانب كلمات ألقاها المفتون السابقون حول الدور الوطني والديني الذي لعبته المؤسسة في مواجهة التطرف وتجديد الخطاب الديني.

نصر فريد واصل: رفضت المنصب أولًا حفاظًا على وحدة الأمة

خلال كلمته، قال الدكتور نصر فريد واصل إنه اعتذر عن قبول منصب مفتي الجمهورية في البداية، لأنه كان يخشى على وحدة الأمة في ظل انتشار فتاوى غير رسمية تسببت في خلافات واسعة، وبالتحديد فيما يخص بدايات الصوم والأعياد.

وأكد أنه منذ توليه المنصب اجتمع بعلماء التخصص لضبط مسألة تحديد بدايات ونهايات الشهور الهجرية، معتبرًا أن وحدة الأمة كانت أولويته الأساسية في ممارسة العمل الإفتائي.

خلاف واسع بين العلماء حول التدخين: كراهة أم تحريم؟

تحدث الدكتور نصر فريد واصل عن كواليس فتوى تحريم التدخين، مشيرًا إلى أنها كانت محل خلاف كبير بين العلماء؛ إذ رأى بعضهم أنها مكروهة بينما ذهب آخرون إلى تحريمها.

لكنّه قرر دراسة المسألة علميًّا وشرعيًّا بعد اطلاع واسع على تقارير أهل الاختصاص من الأطباء، الذين أكدوا بالأدلة القاطعة أن التدخين ضار ومميت ويسبب أمراضًا تهدد الحياة.

وأضاف أنه اعتمد في فتواه على قاعدة شرعية واضحة: "كل ما يثبت ضرره يثبت تحريمه". وبناءً على الأدلة الطبية المؤكدة، انتهى إلى إصدار الحكم الشرعي بـ حرمة التدخين، واعتبرها من الفتاوى التي اعتمدت على التكامل بين الاجتهاد الشرعي والمعرفة العلمية.

دار الإفتاء تبرز تاريخها ودورها في تجديد الخطاب الديني

شهدت الاحتفالية استعراضًا موسعًا للدور التاريخي لدار الإفتاء المصرية، باعتبارها مؤسسة لعبت عبر عقود طويلة دورًا محوريًا في ضبط الفتوى وإبعادها عن التسييس أو التطرف.

وتناول العرض الوثائقي مراحل تطور الدار وإسهامات المفتين المتعاقبين في تجديد الخطاب الديني، وترسيخ منهج الوسطية، ودعم الاستقرار المجتمعي.

كما اختُتم الحفل بتكريم المفتين السابقين تقديرًا لجهودهم العلمية وإسهاماتهم المؤسسية داخل الدار.

اقرأ أيضًا:

مفتي الجمهورية ينعى زوجة الدكتور نصر فريد واصل



الإمام الأكبر يعزى الدكتور نصر فريد واصل فى وفاة زوجته

