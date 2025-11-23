اغـ.ـتيال علي الطبطبائي يهز الساحة اللبنانية..نتنياهو يتوعد بمواصلة استهداف قادة حـ.ـزب الله

في تصعيد جديد بالمنطقة، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مقتل علي الطبطبائي، رئيس أركان حزب الله اللبناني، إثر غارة إسرائيلية استهدفت الضاحية الجنوبية في بيروت صباح الأحد، وأكد نتنياهو في تسجيل مصوّر أن العملية جاءت ضمن "رسالة واضحة" للحزب وقياداته، ويرصد الموجز التفاصيل.

نتنياهو يعلن قتل الطبطبائي ويتوعد حزب الله

قال نتنياهو إن إسرائيل "لن تسمح لحزب الله بإعادة بناء قوته العسكرية"، مشيرًا إلى أن الطبطبائي يُعد أحد أبرز القادة الميدانيين داخل التنظيم. وأضاف: "لقد قضينا على الطبطبائي، القائد الكبير في حزب الله، ولن نسمح له بتهديد أمن إسرائيل مجددًا".

وأكد أن القيادة اللبنانية مطالبة بتحمل مسؤوليتها، مضيفًا: "نتوقع من الحكومة اللبنانية أن تجرد حزب الله من سلاحه وأن تفي بتعهداتها الدولية".

وصف أمريكي للطبطبائي بأنه هدف كبير

أوضح نتنياهو أن الطبطبائي من الشخصيات التي "تلطخت أيديها بالدماء"، لافتًا إلى أن الولايات المتحدة كانت قد رصدت مكافأة مالية كبيرة للإدلاء بمعلومات عنه، ما يعكس حجم دوره داخل الجهاز العسكري للحزب.

تداعيات محتملة على المشهد اللبناني

أثار اغتيال الطبطبائي حالة من الترقب في لبنان، خصوصًا بعد إعلان حزب الله أن الاستهداف طال "شخصية جهادية" مهمة، مع تأكيده أن الرد ستحدده قيادة المقاومة في الوقت المناسب. وتعيش الحدود اللبنانية–الإسرائيلية حالة استنفار متصاعد خشية من تصعيد جديد.