إلغاء شهادة نتنياهو في قضايا الفساد بسبب “دواعٍ أمنية” غامضة

بنيامين نتنياهو.. في تطور مفاجئ داخل المشهد القضائي الإسرائيلي، أعلنت هيئة البث العبرية إلغاء جلسة استماع رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو في قضايا الفساد المقررة الأربعاء، وذلك بدعوى وجود "شأن أمني غير معروف". القرار أثار موجة واسعة من التساؤلات حول طبيعة هذا السبب ومدى ارتباطه بالقضايا التي يواجهها نتنياهو منذ سنوات، ويرصد الموجز التفاصيل.

سبب أمني غامض يعطل محاكمة نتنياهو

بحسب هيئة البث العبرية، فإن السبب وراء تعطيل مثول نتنياهو أمام المحكمة لم يُكشف عنه، مكتفية بالإشارة إلى أنه “شأن أمني”، هذا الغموض دفع مراقبين إلى طرح فرضيات عديدة حول مدى خطورة الحدث، وهل يتعلق بتهديدات أمنية عابرة أم بمعلومات قد تؤثر على مسار التحقيقات الجارية.

كما يأتي هذا التطور في وقت يواجه فيه نتنياهو ضغطًا داخليًا متصاعدًا، سواء من المعارضة أو من الشارع الإسرائيلي، المطالب بإسقاطه ومحاكمته على خلفية ملفات الفساد وإخفاقات 7 أكتوبر 2023.

نتنياهو يبحث عن مخرج قضائي دون الاعتراف بالذنب

وكان نتنياهو قد صرّح مؤخرًا أنه قد يطلب عفوًا رئاسيًا، لكنه لن يقبل الاعتراف بالذنب تحت أي ظرف. وهو تصريح يراه محللون جزءًا من معركة سياسية ممتدة يحاول خلالها رئيس الوزراء خلق رواية "الاضطهاد السياسي"، في محاولة لتحصين نفسه أمام الرأي العام الإسرائيلي والدولي.

ووفقًا لتقارير "تايمز أوف إسرائيل"، اعتبر نتنياهو أن محاكمته “تضر بالمصالح الأمريكية والإسرائيلية على حد سواء”، في رسالة سياسية واضحة تستهدف واشنطن والرأي العام في إسرائيل معًا.

ترامب يضغط لمنح نتنياهو عفوًا كاملاً

وفي تطور لافت، كشف مكتب الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ عن تلقيه رسالة رسمية من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، يحثه فيها على منح عفو لرئيس الوزراء الإسرائيلي.

ترامب وصف القضية بأنها “محاكمة سياسية وغير مبررة”، مؤكدًا دعمه الكامل لنتنياهو الذي يعتبره أحد أقرب حلفائه خلال فترة رئاسته، هذه الرسالة أعادت فتح جدل واسع داخل إسرائيل حول التدخلات الخارجية في القضاء، ومدى استقلالية المنظومة القانونية.

معاريف: نتنياهو يناور للهرب من لجنة التحقيق في إخفاقات 7 أكتوبر

صحيفة "معاريف" العبرية ذكرت أن مناورة نتنياهو وصلت إلى “أقصى مداها” خلال جلسة الكنيست الأخيرة، التي طالبت فيها المعارضة بتشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث 7 أكتوبر.

وأشارت الصحيفة إلى أن نتنياهو استغرق 20 دقيقة في الحديث عن ملفات بعيدة عن الموضوع الأساسي، وبينها قضية المدعية العسكرية المقالة يفعات يروشليمي، بهدف “تشتيت الانتباه” وتقديم نفسه كضحية للمؤسسة العسكرية.

وبحسب الصحيفة، فقد أدرك الحضور أن نتنياهو جاء ليتهرب من مواجهة المسؤولية السياسية، معتبرة أن رئيس الوزراء يمتلك "خبرة واسعة في فن المراوغة".

ملف نتنياهو بين القضاء والسياسة

تشكّل التطورات الأخيرة جزءًا من معركة مفتوحة بين نتنياهو وخصومه، تتداخل فيها السياسة بالأمن والقضاء بشكل غير مسبوق، فتعطيل شهادته بدواعٍ أمنية غامضة، وتدخل شخصيات دولية مثل ترامب، ومحاولات مراوغة داخل الكنيست، كلها عناصر تؤكد أن الملف تجاوز حدود المحاكمة القانونية ليصبح معركة بقاء سياسي لرئيس الوزراء الأطول حكمًا في إسرائيل.

ومع استمرار الغموض المحيط بالقضية، تبقى الأنظار متجهة إلى موعد الجلسة التالية التي قد تحدد شكل المرحلة المقبلة في إسرائيل، سواء على المستوى السياسي أو الأمني أو القضائي.

اقرأ أيضًا:

نتنياهو يهدد جماعة اليمن بعد إغتـ ـيال رئيس أركانهم.. تفاصيل



نتنياهو يتهرب من محاكمته بتهمة الفساد بحجة المرض: “أعاني من التهاب في الشعب الهوائية”

