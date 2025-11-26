قرار عاجل من الكهرباء ضد أصحاب العدادات القديمة.. أبرزها الغرامة ورفع العداد

وجه جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك التابع لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، تحذيرًا عاجلًا لأصحاب العدادات القديمة الذين يتعاملون بنظام الفواتير الشهرية، بشأن ضرورة سداد فواتير الكهرباء في المواعيد المحددة لتجنب فرض الغرامات المالية أو استبدال العداد القديم بعداد مسبق الدفع الموجز ينقل التفاصيل.

المهلة لسداد فواتير الكهرباء

أشار الجهاز إلى أن المهلة لسداد فواتير الكهرباء لشهر نوفمبر الجاري ستنتهي في 30 نوفمبر 2025. ابتداءً من 1 ديسمبر 2025، ستُطبق إجراءات صارمة على المتأخرين تشمل فرض غرامات بنسبة 7% على الفواتير غير المسددة أو رفع العداد القديم واستبداله بـ عداد مسبق الدفع.

تفاصيل العقوبات على أصحاب العدادات القديمة

وفقًا للائحة الموحدة لشركات الكهرباء:

رفع العداد القديم وإنهاء التعاقد يتم تنفيذه للمشتركين الذين يتأخرون عن سداد فاتورتين متتاليتين، أي فاتورة أكتوبر ونوفمبر 2025.

فسخ التعاقد ورفع العداد يتطلب أن يمتنع المشترك عن الدفع بعد شهر من مطالبته بالسداد.

غرامة مالية بنسبة 7% ستُفرض على أصحاب العدادات القديمة الذين لم يسددوا فاتورة نوفمبر قبل نهاية الشهر.

أهمية الالتزام بسداد فواتير الكهرباء في موعدها

شدد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك على ضرورة التزام المواطنين بمواعيد سداد فواتير الكهرباء لتجنب الغرامات والعقوبات الإدارية. خاصة بالنسبة لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة. وأكد الجهاز أن الالتزام بالسداد يضمن استمرار الخدمة دون انقطاع ويجنب المشتركين أي مشاكل قانونية أو مالية.

تُعد الالتزام بمواعيد السداد أمرًا حيويًا للمواطنين لضمان استمرارية الخدمة دون التعرض لغرامات مالية أو عقوبات إدارية قد تصل إلى استبدال العدادات القديمة.

