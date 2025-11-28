نشاط رئاسي خلال أسبوع:15 قرارًا جمهوريًا وتكليفات حاسمة للحكومة ورسائل طمأنة للشباب

شهد الأسبوع الرئاسي الأخير حزمة واسعة من القرارات الجمهورية والاجتماعات المهمة، إلى جانب حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي لاختبارات كشف الهيئة بالأكاديمية العسكرية المصرية، مؤكدًا مواصلة العمل على تطوير الدولة وتعزيز الأمن الغذائي والرقمنة ودعم الشباب، ويرصد الموجز التفاصيل.

قرارات جمهورية بارزة لإعادة هيكلة مؤسسات التعليم والطاقة والزراعة

نقل أراضٍ وتطوير أسواق بالمحافظات

أصدر الرئيس القرار رقم 667 لسنة 2025 بشأن نقل الإشراف الإداري على 11.05 فدانًا في طنطا من مركز البحوث الزراعية إلى محافظة الغربية لإقامة سوق جديد للخضار والفاكهة.

تعديلات على إنشاء الجامعات الخاصة

القرار رقم 668 لسنة 2025 بتعديل أحكام قرار إنشاء جامعة اللوتس .

. القرار رقم 671 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قرار إنشاء جامعة سفنكس.

اتفاقيات وقروض لدعم الاقتصاد المصري

القرار رقم 554 لسنة 2025: الموافقة على مذكرة تفاهم وآلية قرض بـ4 مليارات يورو مع الاتحاد الأوروبي لدعم الاقتصاد الكلي والموازنة.

التصديق على قانون رقم 80 لسنة 2025 للبحث والتنقيب عن البترول في وادي السهل بالصحراء الشرقية بالتعاون مع شركة لوك أويل.

التعاون النووي المصري الروسي

القرار رقم 496 لسنة 2025 يتضمن تعديل بروتوكول التعاون مع روسيا لإضافة منظومة الحماية المادية ضمن أعمال إنشاء محطة الضبعة النووية.

التعاون المالي المصري الألماني

القرار رقم 370 لسنة 2025 بالموافقة على اتفاق التعاون المالي لعام 2022 بين مصر وألمانيا.

تعيينات جديدة في الجامعات المصرية

شملت القرارات الجمهورية تعيين عدد من القيادات الجامعية، من بينها:

د. رامي ماهر غالي نائبًا لرئيس جامعة عين شمس للتعليم والطلاب.

د. السيد العجوز نائبًا لرئيس جامعة طنطا للتعليم والطلاب.

تعيين عمداء جدد لكليات الهندسة (طنطا–الزقازيق)، العلوم بالمنوفية، الطب بجامعة بني سويف، الحاسبات والمعلومات بقناة السويس، والدراسات العليا البيئية بعين شمس.

مستجدات مشروع الدلتا الجديدة واستغلال الموارد المائية

عقد الرئيس اجتماعًا موسعًا لاستعراض الموقف التنفيذي لمشروع الدلتا الجديدة وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية، بحضور وزير الري والقيادات المعنية.

أبرز ما تم عرضه في الاجتماع

تنفيذ 85% من المسار الناقل لمياه الصرف الزراعي للمشروع بطول 166 كم، يضم 12 محطة رفع.

التشديد على ضبط النيل وإزالة جميع التعديات على مجرى النهر.

خطة لطرح مشروعات استصلاح جديدة في مناطق الكفرة والداخلة–العوينات بداية العام المقبل.

دراسة مشروع زراعي في السنغال ومشروعات إضافية في دول إفريقية.

السيسي يشهد اختبارات كشف الهيئة للمتقدمين للأكاديمية العسكرية

زار الرئيس الأكاديمية العسكرية بالعاصمة الإدارية وشهد اختبارات كشف الهيئة لطلاب دفعة أكتوبر 2025.

رسائل الرئيس للطلاب

التأكيد على اختيار أفضل العناصر بموضوعية وشفافية ضمن منظومة مميكنة كاملة.

دور الأكاديمية في تشكيل الشخصية المصرية وتأهيل الشباب لقيادة عملية التطوير.

الإشادة بالمستوى الأكاديمي المتقدم لكلية الطب العسكري وقدرتها على منافسة كليات الطب العالمية.

الوضع الاقتصادي.. الاحتياطي النقدي.. الذكاء الاصطناعي.. ورؤية الدولة للتطوير

أدار الرئيس حوارًا مع الطلاب تناول عدة ملفات أساسية:

الأوضاع الاقتصادية

الدولة مستمرة في تطوير المؤسسات وخلق فرص عمل للشباب.

أهمية الرقمنة والذكاء الاصطناعي وتضمينهما في المناهج التعليمية.

التحول الرقمي وضبط الشارع المصري

خطة وطنية لتطبيق التحول الرقمي في كل المحافظات.

تكليف المحليات بالتعامل الفوري مع المشكلات اليومية.

وسائل التواصل الاجتماعي

يمكن تحويلها إلى أداة تقدم بشرط حسن الاستخدام.

انتخابات مجلس النواب وتقييم الأداء العام

وضّح الرئيس أن اعتراضه على بعض ممارسات التصويت في الانتخابات كان حرصًا على نزاهة العملية، مؤكدًا أن هدفه الدائم هو تحسين الأوضاع وتحقيق تطلعات الشعب.

قضايا تشريعية ومجتمعية: قانون الطفل وتطوير الوعي

أكد الرئيس أن تطبيق القوانين بصرامة وتطوير الوعي المجتمعي أهم من سن قوانين جديدة، وعلى المؤسسات التعليمية والدينية والإعلامية دور أساسي في ذلك.

توسيع الرقعة الزراعية: 4.5 مليون فدان تدخل الخدمة في 2026

أبرز الرئيس أن 2026 سيشهد إضافة 4.5 مليون فدان للمساحة المزروعة، ما يساهم في تحقيق أمن غذائي أكبر رغم صعوبة الوصول إلى الاكتفاء الذاتي الكامل بسبب الطبيعة الصحراوية لمصر.

كما تناول فوائد محطة الضبعة النووية عند تشغيلها، ومنها إنتاج 4.8 جيجا وات ودعم الطب النووي.

لقاء دعاة الأوقاف: إعداد كوادر علمية رفيعة

التقى الرئيس حاملي الدكتوراه من دعاة الأوقاف الملتحقين بدورة علمية بالأكاديمية العسكرية.

أبرز رسائله

الدورة تصل إلى 12 ساعة يوميًا وتماثل درجة أكاديمية أعلى من الدكتوراه.

إعداد علماء مستنيرين قادرين على مواجهة التطرف.

تعزيز إتقان اللغة العربية واللغات الأجنبية.

التشديد على حماية حرية الاعتقاد ورفض أي تمييز.

قضايا إقليمية وخسائر قناة السويس

أكد الرئيس أن مصر تعمل لتهدئة أزمات المنطقة، موضحًا أن البلاد خسرت نحو 8 مليارات دولار بسبب هجمات البحر الأحمر على السفن التجارية.

رسائل طمأنة للشباب ولأسر طلاب الأكاديمية

اختتم الرئيس الأسبوع بتأكيد أن الدولة تسير في طريق إصلاحي ممتد، وأن تماسك المصريين يمثل قوة حقيقية تساعد على تجاوز التحديات، مجددًا طمأنته للأسر بشأن نظام كلية الطب العسكري واستعدادها لقبول الطلاب المدنيين والعسكريين.