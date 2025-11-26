السيسي يؤكد استمرار خطة الرقمنة وتوسيع الرقعة الزراعية وتطوير القدرات البشرية

التحول الرقمي في قلب خطط الدولة

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الدولة المصرية تسعى إلى ترسيخ منظومة رقمنة شاملة في مختلف القطاعات الخدمية والتنموية، موضحًا أن هذه الخطوة تمثل محورًا أساسيًا في تحقيق التحديث الشامل، وأشار إلى أن الحكومة تعمل على دمج مفاهيم الرقمنة والتكنولوجيا الحديثة داخل المناهج التعليمية، لتهيئة الطلاب لمتطلبات سوق العمل المحلي والعالمي، وتعزيز قدرتهم على المنافسة في القطاعات المستقبلية، ويرصد الموجز التفاصيل.

وقال الرئيس إن تطوير التعليم يعد أحد أهم ركائز بناء الدولة الحديثة، مؤكدًا أن مصر تمتلك خطة طموحة تعزز من استخدام التكنولوجيا في العملية التعليمية وتدعم الابتكار والإبداع لدى الطلاب.

تطوير شامل وبرنامج تنمية طويل المدى

أوضح الرئيس السيسي خلال لقائه بعدد من الدارسين بالأكاديمية العسكرية المصرية أن عملية التطوير الشامل التي تشهدها الدولة مستمرة، وأن تنفيذها يتطلب بعض الوقت لضمان أعلى معدلات الجودة والاستدامة، وأكد أن الحكومة لديها برنامج تنموي واسع يستهدف تعزيز النمو الاقتصادي، وتقليل معدلات البطالة، وفتح آفاق جديدة للاستثمار.

وأضاف أن الدولة تعمل على بناء قدرات المواطنين، خاصة الشباب، من خلال برامج تدريب وتأهيل تواكب متطلبات سوق العمل الحديث، وتساعد في خلق جيل قادر على قيادة التنمية في المستقبل.

اللياقة والصحة العامة.. أولوية للدولة

وفي إطار اهتمام الدولة ببناء الإنسان، شدد الرئيس السيسي على ضرورة اتخاذ كل الإجراءات التي تسهم في تحسين الصحة العامة ورفع اللياقة البدنية لدى المواطنين، وأكد أن الاهتمام بالشباب يأتي في صدارة الأولويات، لأنهم القوة الأساسية القادرة على دفع عجلة التطور ومواجهة التحديات المستقبلية.

توسيع الرقعة الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي

وفي رده على تساؤلات حول القدرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الأساسية، قال الرئيس إن عام 2026 سيشهد إضافة نحو 4.5 مليون فدان إلى الرقعة الزراعية، ليصل إجمالي الأراضي المزروعة في مصر إلى أكثر من 13.5 مليون فدان.

وأوضح أن تحقيق الاكتفاء الذاتي الكامل يظل أمرًا صعبًا بسبب الطبيعة الجغرافية للبلاد، إذ يشكل desert نحو 95% من مساحتها، إلى جانب الزيادة المستمرة في عدد السكان. لذلك، شدد الرئيس على أهمية ترشيد استهلاك السلع الأساسية لضمان استدامة الموارد.

الفوائد الاقتصادية لمحطة الضبعة النووية

وتطرق الرئيس إلى الخطوات الجارية لاستكمال إنشاء محطة الضبعة النووية، مؤكدًا أنها ستوفر لمصر إنتاجًا يبلغ 4.8 جيجاوات من الكهرباء عند تشغيلها الكامل، مما يدعم قدرات الدولة في مجال الطاقة النظيفة، ويعزز تطبيق التكنولوجيا النووية في مجالات الطب والصناعة والبحث العلمي.

وأشار إلى أن المشروع يعد نقلة نوعية في مسار التنمية المستقبلية، ويسهم في تعزيز أمن الطاقة، وتقليل الاعتماد على المصادر التقليدية.

حوار مع علماء الأوقاف داخل الأكاديمية العسكرية

وخلال زيارته للأكاديمية العسكرية المصرية، أدار الرئيس السيسي حوارًا موسعًا مع عدد من حاملي درجة الدكتوراه من دعاة وزارة الأوقاف المنتسبين إلى دورة علمية تستمر لمدة عامين داخل الأكاديمية، وأكد أن الدرجة الأكاديمية التي سيحصل عليها الدارسون ذات قيمة كبيرة، وتتطلب “همة من حديد وإرادة قوية”، على حد تعبيره.

وأوضح أن عدد ساعات الدراسة داخل الدورة، الذي يتراوح بين 10 و12 ساعة يوميًا، يفوق عدد الساعات اللازمة للحصول على درجة الدكتوراه، وهو ما يمنح الدارسين تأهيلًا علميًا رفيع المستوى يتجاوز الدراسة الأكاديمية التقليدية.

وختم الرئيس بأن الأكاديمية تعمل على تقديم منهج فكري ثري يواكب تطورات العصر، مشددًا على ضرورة أن يكون الدارسون قدوة في الفكر والوعي والمسؤولية.

