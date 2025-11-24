رئيس الوطنية للانتخابات:تدوينة الرئيس السيسي مهّدت لتقبّل قرار إبطال نتائج بعض الدوائر

أكد المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن قرار إلغاء نتائج الانتخابات في عدد من الدوائر خلال المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، جاء اعتمادًا على ما توصلت إليه الهيئة بعد تحقيقات دقيقة وشاملة، وأنه صدر بإرادتها المنفردة دون أي تدخل من أي جهة، ويرصد الموجز التفاصيل.

تدوينة الرئيس ودورها في تهيئة الرأي العام

أوضح بدوي أن تدوينة الرئيس عبد الفتاح السيسي التي تناولت الموضوع سبقت إعلان الهيئة لقرارها بيوم واحد، وكانت ستُعلن النتائج في المؤتمر الصحفي المخصص لذلك، مشيرًا إلى أن التدوينة لم تمس استقلال الهيئة ولم تتضمن أي توجيه، بل ساعدت في تهيئة الأرضية الشعبية لتقبّل القرار وتفهم أبعاده، مما عزز الثقة في شفافية الإجراءات.

التزام الأحزاب بضوابط الدعاية الانتخابية

وأشار رئيس الهيئة إلى أنه جرى التنبيه على ممثلي الأحزاب، خلال اجتماع سابق، بضرورة الالتزام الكامل بضوابط الدعاية المنصوص عليها في القانون وقرارات الهيئة، منعًا لوقوع مخالفات قد تستوجب توقيع عقوبات. وأضاف أن الهيئة لاحظت التزامًا كبيرًا من الأحزاب خلال الفترة الماضية.

ضبطية قضائية لرؤساء اللجان والتعامل الحاسم مع المخالفات

وأوضح بدوي أن رؤساء لجان الاقتراع واللجان العامة يتمتعون بضبطية قضائية تتيح لهم اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه أي مخالفات، وشدد على أن الهيئة تحقق في جميع الشكاوى بحياد كامل، ولم تتغاضَ عن أي خرق حدث في أي دورة انتخابية.

وأكد أن أي محاولة لتوجيه الناخبين أمام اللجان أو التأثير على إرادتهم سيتم التعامل معها بحسم، وقد تصل العقوبات إلى إبطال نتيجة لجنة فرعية كاملة حال ثبوت وجود مخالفات مؤثرة.

الصمت الانتخابي.. والتزام كامل بالرقابة والرصد

وأشار رئيس الهيئة إلى أن "الصمت الدعائي" مطبّق بشكل صارم خلال يومي الاقتراع، وأن لجان الرصد التي شكّلتها الهيئة تعمل على متابعة أي تجاوزات محتملة، كما رحّبت الهيئة بتلقي أي شكاوى من المواطنين والأطراف المشاركة في العملية الانتخابية للتحقق منها فورًا.

تسهيلات للناخبين في المرحلة الثانية

قال بدوي إن المرحلة الثانية تضم لجانًا فرعية موزعة بشكل قريب من تجمعات المواطنين لتسهيل مشاركتهم. وأضاف أن غالبية اللجان بالطوابق الأرضية لتسهيل وصول كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، مع توفير أعداد كافية من الموظفين المساعدين والمستشارين الاحتياطيين لتسريع وتيرة التصويت وتقليل الزحام.

ضمانات قانونية وإجراءات لحماية إرادة الناخبين

جدّد رئيس الهيئة التأكيد على أن العملية الانتخابية محاطة بإجراءات صارمة تضمن نزاهتها وشفافيتها، وأن الهيئة تعمل بضمير قضائي مستقل، بعيدًا عن أي ضغوط أو تجاذبات سياسية. وأوضح أن المشاركة الواسعة للناخبين تعد ضمانة أساسية لتمثيل حقيقي داخل البرلمان يعكس إرادة الشعب.

رسالة طمأنة للناخبين

واختتم بدوي تصريحاته بالتأكيد على أن الهيئة لن تسمح بفوز أي مرشح إلا إذا جاءت إرادة المواطنين واضحة وصريحة في صناديق الاقتراع، وأن كل صوت سيصنع فارقًا حقيقيًا في تشكيل مجلس النواب القادم، داعيًا المواطنين إلى المشاركة الإيجابية في المرحلة الثانية من الانتخابات.

