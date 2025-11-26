وزير الخارجية ينقل توجيهات السيسي بدعم لبنان:تعاون موسع ورسالة تضامن في بيروت

في إطار زيارة رسمية إلى العاصمة اللبنانية بيروت، أكد وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، الدكتور بدر عبد العاطي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجّه بالانخراط المباشر في دعم لبنان خلال المرحلة الراهنة، بما يعكس عمق العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين، وجاء ذلك خلال لقاء عبد العاطي مع رئيس مجلس الوزراء اللبناني الدكتور نواف سلام، ضمن سلسلة مشاورات يجريها مع كبار المسؤولين اللبنانيين، ويرصد الموجز التفاصيل.

تعزيز العلاقات المصرية اللبنانية في مرحلة دقيقة

أوضح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير عبد العاطي استهل اللقاء بنقل تحيات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وتهنئته للبنان قيادةً وحكومةً وشعبًا بمناسبة عيد الاستقلال.



وأشار عبد العاطي إلى اعتزاز مصر بما يمثله هذا اليوم من قيمة وطنية راسخة في مسيرة لبنان، متمنيًا للبلاد استعادة استقرارها ودورها العربي والدولي.

وأكد الوزير ارتياحه للتطور الإيجابي في العلاقات الثنائية، خاصة عقب الزيارة الأخيرة لرئيس الحكومة اللبنانية إلى القاهرة، والتي شهدت استئناف أعمال اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، والتوقيع على 13 مذكرة تفاهم في مجالات حيوية، ما يعكس رغبة مشتركة في دفع التعاون إلى مستويات أوسع.

التعاون في ملفات الاقتصاد والطاقة والثقافة

أعاد وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي التأكيد على حرص مصر على البناء على الزخم الحالي في العلاقات، من خلال تطوير الشراكات الاقتصادية والاستثمارية وتوسيع التعاون في مجالات الطاقة والثقافة.



وشدد على أهمية فتح آفاق جديدة تخدم مصالح الشعبين المصري واللبناني، بما يدعم جهود استعادة التعافي الاقتصادي للبنان.

موقف مصر من التطورات الإقليمية والداخلية في لبنان

تناول اللقاء الرؤية المصرية تجاه الأوضاع في لبنان والمنطقة، حيث أكد وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي أن تمكين الدولة اللبنانية وتعزيز مؤسساتها الشرعية هو السبيل الأمثل لاستعادة الاستقرار.



كما أعرب عن قلق مصر من تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية واتساع نطاقها، محذرًا من مخاطر الانزلاق إلى مزيد من التوتر.

وشدد الوزير على ضرورة الالتزام الكامل بقرار مجلس الأمن 1701، ووقف الانتهاكات للسيادة اللبنانية، مشيرًا إلى أن زيارته لبيروت تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي بالعمل الدبلوماسي المباشر لخفض التوتر الإقليمي.

تحرك مصري لحشد الدعم الدولي للبنان

وخلال اللقاء، استعرض وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي نتائج الاتصالات التي تجريها مصر مع القوى الإقليمية والدولية، بهدف حشد الدعم للبنان ومنع تفاقم الأوضاع.

وأكد أن القاهرة تواصل أداء دورها التاريخي في دعم استقرار لبنان كجزء من مسؤوليتها تجاه الأمن العربي.

نواف سلام: مصر شريك ثابت وداعم حقيقي

من جانبه، أعرب رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام عن تقديره الكبير لمواقف مصر التاريخية تجاه لبنان، مؤكدًا أن القاهرة كانت دائمًا سندًا أساسيًا في لحظات الأزمات.



وشدد سلام على حرص الحكومة اللبنانية على استمرار التنسيق الوثيق مع مصر وتطوير التعاون في مختلف المجالات سياسيًا واقتصاديًا وإنسانيًا.

