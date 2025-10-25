وزيرة الخارجية: تنفيذ اتفاق شرم الشيخ مفتاح إنهاء الحرب في غزة

أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، أهمية التنفيذ الكامل لبنود اتفاق شرم الشيخ، مشددًا على أن هذا الاتفاق هو الطريق نحو وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى سكان القطاع دون أي عوائق، ويرصد الموجز التفاصيل

تثبيت اتفاق شرم الشيخ لإنهاء الحرب وتحقيق الأمن الإقليمي

وخلال اتصال هاتفي أجراه الوزير عبد العاطي مع نظيره التركي، شدد على أهمية تثبيت اتفاق شرم الشيخ باعتباره خطوة محورية نحو إنهاء الحرب الدائرة في غزة، مؤكدًا أن الالتزام بالاتفاق يمثل أساسًا لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي.

وأوضح الوزير أن استمرار التنسيق بين الدول الإقليمية والدولية ضروري لضمان تنفيذ الاتفاق بصورة كاملة، بما يضمن وقف العدوان وتخفيف المعاناة عن المدنيين الفلسطينيين الذين يواجهون أوضاعًا إنسانية صعبة منذ اندلاع الحرب.

مشاركة تركيا في مؤتمر التعافي وإعادة الإعمار

وخلال الاتصال ذاته، أعرب وزير الخارجية والهجرة عن تطلع مصر لمشاركة تركيا الفاعلة في المؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة الإعمار والتنمية في قطاع غزة، المقرر عقده في القاهرة الشهر المقبل.

وشدد عبد العاطي على أن المؤتمر يأتي في إطار الجهود المصرية الرامية لدعم الشعب الفلسطيني وتنسيق المساعدات الإنسانية، مشيرًا إلى أن مصر تسعى لتوحيد الجهود الدولية من أجل إعادة إعمار ما دمرته الحرب وتحسين الأوضاع المعيشية في القطاع.

التنفيذ الكامل لبنود الاتفاق ضمان لوقف دائم لإطلاق النار

وأكد الوزير أن التنفيذ الكامل لبنود اتفاق شرم الشيخ هو الضمان الحقيقي لوقف دائم لإطلاق النار في غزة، موضحًا أن الاتفاق يشمل آليات واضحة لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية والطبية دون عوائق، بالإضافة إلى دعم جهود إعادة الإعمار والبنية التحتية.



وأشار إلى أن مصر تواصل جهودها الدبلوماسية المكثفة بالتنسيق مع شركائها الإقليميين والدوليين من أجل ضمان التزام جميع الأطراف بالاتفاق وتحقيق استقرار دائم في المنطقة.

اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الهولندي

وفي اتصال آخر مع وزير الخارجية الهولندي، أكد الدكتور بدر عبد العاطي أهمية الالتزام الكامل باتفاق شرم الشيخ باعتباره خطوة أساسية لإنهاء الحرب وتحقيق الأمن في المنطقة.

وثمّن الوزير الهولندي الجهود التي تبذلها مصر للتوسط واحتواء الأزمة، مشيرًا إلى دعم بلاده الكامل للاتفاق ولجهود القاهرة الرامية لتحقيق السلام الدائم في غزة.

احترام الاتفاق خطوة حاسمة للسلام

وشدد وزير الخارجية على أن احترام اتفاق شرم الشيخ يمثل خطوة حاسمة نحو الحد من المعاناة الإنسانية في قطاع غزة، مشيراً إلى أن تنفيذ بنوده بشكل فعال هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام والأمن الإقليميين.

وأكد أن استمرار العنف لن يخدم سوى تعقيد الأزمة، داعيًا جميع الأطراف إلى تغليب لغة الحوار على التصعيد.

دعوة للمشاركة الدولية في إعادة الإعمار

وفي ختام تصريحاته، دعا الوزير عبد العاطي المجتمع الدولي للمشاركة الفاعلة في مؤتمر القاهرة المقبل، بهدف دعم جهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار في غزة.

وأشار إلى أن مصر تعمل على تنسيق الجهود الإنسانية والتنموية لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها في ظل الوضع الإنساني الصعب، مؤكدًا أن التعاون الدولي هو السبيل لضمان مستقبل أكثر استقرارًا للقطاع والمنطقة بأكملها.

