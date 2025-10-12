اتصالات دبلوماسية لدعوة القادة إلى قمة شرم الشيخ للسلام

أجرى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، سلسلة من الاتصالات الهاتفية مع عدد من وزراء الخارجية في الدول العربية والإسلامية والأوروبية والآسيوية، لنقل الدعوة الرسمية من الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب لحضور قمة شرم الشيخ للسلام المقررة الاثنين 13 أكتوبر 2025، ويرصد الموجز التفاصيل.

قمة لإنهاء الحرب في قطاع غزة

بحسب ما نقلته وزارة الخارجية، فمن المنتظر أن تتضمن القمة التوقيع على وثيقة تُنهي الحرب في قطاع غزة، وتفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الاستقرار السياسي والأمني في المنطقة.

رؤية ترامب للسلام في الشرق الأوسط

تناولت اتصالات الوزير عبد العاطي الترتيبات الموضوعية للقمة، والتي تُعد حدثًا تاريخيًا يستهدف إنهاء النزاع في غزة واستعادة الأمن الإقليمي، وأشارت الخارجية إلى أن القمة تأتي في إطار رؤية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في الشرق الأوسط، وجهوده الرامية لإنهاء النزاعات الدولية.

تنسيق مصري أمريكي لاستكمال التحضيرات

شهدت الساعات الماضية اتصالًا هاتفيًا بين الدكتور بدر عبد العاطي ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، حيث استُكمل النقاش حول تفاصيل التحضيرات الخاصة بالقمة، خاصة في ظل الرئاسة المشتركة لكل من مصر والولايات المتحدة.

توقعات بحضور دولي واسع

تشير الترتيبات الأولية إلى مشاركة واسعة من قادة العالم في القمة، وسط اهتمام دولي بجهود وقف الحرب في غزة والتوصل إلى تسوية شاملة تُنهي معاناة الشعب الفلسطيني.

