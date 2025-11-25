زيلينسكي يسعى للقاء عاجل مع ترامب لوضع اللمسات الأخيرة على خطةإنهاء الحرب

كشف أندريه يرماك، رئيس مكتب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أن الأخير يرغب في الاجتماع مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أقرب فرصة ممكنة، سعياً لحسم البنود النهائية لخطة إنهاء الحرب.

ونقلت أكسيوس عن مسؤولين أن واشنطن وكييف توصّلتا إلى توافق مبدئي حول معظم عناصر الخطة، بعد إدخال تعديلات كبيرة على النسخة الأمريكية الأولى المكوّنة من 28 بنداً.



ملفات حسّاسة بانتظار الحسم

وأوضح يرماك أن زيلينسكي يفضّل التفاوض مباشرة مع ترامب حول القضايا المتعلقة بالتنازلات الإقليمية، باعتبارها أكثر النقاط حساسية في المفاوضات. ورغم وجود نقاشات لترتيب لقاء هذا الأسبوع أو الأسبوع المقبل، أكد مسؤول أمريكي أنه لم يُحدَّد موعد رسمي بعد.



اجتماع محتمل خلال عطلة الشكر

وتزامناً مع مغادرة ترامب واشنطن لقضاء عطلة عيد الشكر في مار-أ-لاغو حتى يوم الأحد، يرى يرماك أن عقد اللقاء خلال العطلة سيحمل "دلالة رمزية" مهمة.

وقال في مقابلة صباح الثلاثاء:

"آمل أن تتم زيارة الرئيس زيلينسكي في أقرب وقت ممكن... لأنها ستساعد الرئيس ترامب على متابعة مهمته التاريخية لإنهاء هذه الحرب."

وأشار إلى أن اللقاء المباشر قد يمكّن ترامب من الإعلان عن توافق أمريكي–أوكراني موحّد قبل بدء الحوار مع موسكو.



- تقليص مسودة الخطة واعتماد 19 بنداً

وأكد يرماك أن الفجوة الأساسية التي تحتاج إلى جسر بين الطرفين تتعلق بالقضايا الإقليمية. أما المسودة الحالية للخطة، والتي تقلّصت من 28 إلى 19 نقطة، فهي – بحسب قوله – تتماشى مع المصالح الأوكرانية وتحترم "الخطوط الحمراء" عبر إزالة البنود غير المرتبطة مباشرة بالسلام وتعديل نقاط أخرى جوهرية.



ضمانات أمنية أمريكية – أوروبية قوية

وشدد يرماك على أن إحدى أهم النقاط المطوّرة في الخطة هي الضمانات الأمنية التي ستقدمها الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون لأوكرانيا. وقال إن الصياغة الجديدة تبدو "قوية للغاية"، معتبراً إصدار هذه الضمانات قراراً تاريخياً لم تحظَ به أوكرانيا من قبل.

وأضاف أن هذه الضمانات ستكون "ملزمة قانونياً"، وإن الجانب الأمريكي أبدى "تفاعلاً إيجابياً" مع فكرة إدراجها في معاهدة رسمية.



موسكو تحذّر من الابتعاد عن تفاهمات ترامب – بوتين

من جهة أخرى، صرّح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بأن موسكو "رحبت" بالنسخة الأولية من الخطة الأمريكية، لكنه حذّر من أن "الوضع سيكون مختلفاً تماماً" إذا انحرفت النسخة الجديدة عن التفاهمات التي تم التوصل إليها سابقاً بين ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

اقرأ أيضا :

البنك المركزي المغربي يدرس إطلاق عملة رقمية وطنية لدعم الشمول المالي والتحويلات

إصابة نتنياهو بالتهاب في الأمعاء.. وعائلات الأسرى تطالبه بصفقة شاملة

